洗車にもアウトドアにも。ケルヒャーの最新コンパクト洗浄機は #Amazonプライム感謝祭でお得にゲット
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年10月17日(木) 0:00 〜 2024年10月18日(金) 23:59まで「Amazonプライム感謝祭先行セール」を開催中。
現在、ウォータータンク・バッテリー内蔵の「マルチクリーナー OC 3 Foldable」や、車輪付きだから移動も簡単な「高圧洗浄機 K3ホースリール」など、ケルヒャー(Karcher)の洗浄機がお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年10月17日19時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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コードレスで持ち運び可能。ケルヒャーの給水タンク一体型洗浄機がお買い得価格で販売中！
ケルヒャー(Karcher) マルチクリーナー OC 3 Foldable コードレス USB充電式 水道接続不要 防災/水道より高圧で洗浄(非高圧洗浄機) 簡易シャワー/折り畳めてコンパクト 軽量 タンク一体型 オプションアクセサリー豊富/洗車 墓石掃除 海での砂落とし 泥 自転車 エアコンフィルター 1.599-302.0
20,000円
（定価より8％オフ）
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【プライム感謝祭セット】ケルヒャー(Karcher)【強力洗浄セット】 マルチクリーナーOC 3 Foldable コードレス USB充電式 水道接続不要/水道より高圧で洗浄(非高圧洗浄機) 簡易シャワー/折り畳めてコンパクト 軽量 タンク一体型 オプションアクセサリー豊富 1.599-302.0 & 直噴ノズル 2.644-125.0
21,280円
（6％オフ）
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コンパクトで扱いやすい「K MINI プラス」が31％オフなど、ケルヒャーの高圧洗浄機が軒並みセール特価に！
ケルヒャー(Karcher) 高圧洗浄機 K3ホースリール パワフル 持ち運びタイヤ 簡単接続 付属品充実 ハイパワーなノズル 洗車 ベランダ 花粉除去効果 黄砂 泥 (50/60Hz) 1.599-262.0
19,999円
（27％オフ）
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ケルヒャー(Karcher) 高圧洗浄機 K2サイレント 静音機能 軽量 小型 コンパクト収納 簡単接続 付属品充実 ハイパワーなノズル 洗車 泥 花粉除去効果 黄砂 (50/60Hz) 1.600-920.0
23,980円
（16％オフ）
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【24年発売】 ケルヒャー(Karcher) 高圧洗浄機 K2 Little Premium コンパクト収納 ハイパワーなノズル 付属品充実 軽量 小型 簡単接続 洗車 泥 花粉除去効果 黄砂 (50/60Hz) 1.600-931.0
12,999円
（28％オフ）
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【Amazon.co.jp限定】 ケルヒャー(Karcher) 最もコンパクトな高圧洗浄機 K MINIプラス 軽量 小型 簡単接続 高い収納性 しなやか高圧ホース 洗車 泥 花粉除去効果 黄砂 (50/60Hz) 1.600-071.0
19,999円
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マイクロファイバークロスやハンディ掃除機など、車内掃除に便利なアイテムもセール特価で勢揃い！
Amazonベーシック クリーニングクロス マイクロファイバー 多目的 掃除 洗車 ふきん 雑巾 24枚入 (40 x 30 cm) ブルー, ホワイト, イエロー
1,252円
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カーメイト(CARMATE) 車用 ワイパー エクスクリア 360ワイパー 車の内窓用 マイクロファイバークロス付 C100
1,300円
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アイリスオーヤマ 掃除機 コードレス ハンディ ハンディクリーナー 充電スタンド付き 吸引力強化 コンパクト 車用 軽量 500g 静音 AZ-HCD-21-ダークグレー
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アイリスオーヤマ リンサークリーナー コンパクトモデル 【テレビ放映商品】RNS-300
8,750円
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Anker Eufy (ユーフィ) HomeVac H20 （車用 ハンディクリーナー）【コードレス/充電式/軽量設計 / 14000Paの吸引力 / シガーソケット充電/コンパクトサイズ/カーチャージャー付属/ブラシノズル/ホースノズル付属】ブラック
9,790円
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41％オフも。網戸や浴室、床などを掃除する際に便利なアイテムがお買い得！
レック 激落ちくん 窓 網戸 ブラシ (伸縮タイプ) 水切りワイパー付
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
「Amazonプライム感謝祭先行セール」は、10月18日（金）23時59分まで開催中！
Source:「Amazonプライム感謝祭先行セール」