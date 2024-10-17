¿·³ã¸©¸ÞÀô»Ô¡¢ÂæÉ÷18¹æ¤ÇÈïºÒ¤Î¹âÍº»Ô¤ËµÁ±ç¶â º£¸å¤Î¸òÎ®¤Ë´üÂÔ¡¿ÂæÏÑ
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡Ë¿·³ã¸©¸ÞÀô»Ô¤ÎÅÄÊÕÀµ¹¬»ÔÄ¹¤é¤¬16Æü¡¢ÂæÉ÷18¹æ¤ÇÈï³²¤¬½Ð¤¿ÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤òË¬¤ì¡¢ÄÄÂ¶î²¡Ê¤Á¤ó¤¤Þ¤¤¡Ë»ÔÄ¹¤ËµÁ±ç¶â¤òÂ£¤Ã¤¿Â¾¡¢ÇÀ¶È»ë»¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÄÄ»ÔÄ¹¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤äÊ¸²½¡¢ÇÀ¶È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î¿¼¤¤¸òÎ®¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¸ÞÀô»Ô¤Ï¥µ¥È¥¤¥â¡¢¹âÍº»Ô¹ÃÀç¶è¤Ï¥¿¥í¥¤¥â¤¬ÆÃ»ºÉÊ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡£¹âÍº»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄÊÕ»ÔÄ¹¤ÏºòÇ¯¡¢¹ÃÀç¤Ë¸ÞÀô¤Î¥µ¥È¥¤¥â¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄÊÕ»ÔÄ¹¤é¤Ï¡¢¥¿¥í¥¤¥â¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ä¥¿¥Ô¥ª¥«¤È¥¿¥í¥¤¥â¤Ê¤É¤òº®¤¼¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤µ¤ì¡¢¹âÍº¤Î¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¤äÇÀ¶È¤Î·Ð¸³¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÄÄ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¸ÞÀô»Ô¤ËÂÐ¤·¹âÍº¤Ç³«¤«¤ì¤ëÎ¹¹ÔÅ¸¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Ë¸ÞÀô¤ÎÆÃ¿§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢±ýÍè¤äÍ§¹¥´Ø·¸¤òÁý¿Ê¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
¸ÞÀô»Ô¤Ï¥µ¥È¥¤¥â¡¢¹âÍº»Ô¹ÃÀç¶è¤Ï¥¿¥í¥¤¥â¤¬ÆÃ»ºÉÊ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡£¹âÍº»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÄÊÕ»ÔÄ¹¤ÏºòÇ¯¡¢¹ÃÀç¤Ë¸ÞÀô¤Î¥µ¥È¥¤¥â¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÄÊÕ»ÔÄ¹¤é¤Ï¡¢¥¿¥í¥¤¥â¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ä¥¿¥Ô¥ª¥«¤È¥¿¥í¥¤¥â¤Ê¤É¤òº®¤¼¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤µ¤ì¡¢¹âÍº¤Î¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¤äÇÀ¶È¤Î·Ð¸³¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÄÄ»ÔÄ¹¤Ï¡¢¸ÞÀô»Ô¤ËÂÐ¤·¹âÍº¤Ç³«¤«¤ì¤ëÎ¹¹ÔÅ¸¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Ë¸ÞÀô¤ÎÆÃ¿§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢±ýÍè¤äÍ§¹¥´Ø·¸¤òÁý¿Ê¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÊèñÌÒùè¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë