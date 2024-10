テレビアニメ『【推しの子】』を題材にした一番くじ「一番くじ 【推しの子】 All the World釻s a Stage.」が、10月19日(土)から、全国の「ローソン」などで順次発売される。■こだわり満載のフィギュアに注目今回発売される「一番くじ 【推しの子】 All the World釻s a Stage.」は、アニメ2期をモチーフにしたグッズを展開する、全10等級+ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。

注目アイテムは、人気キャラクターを立体化させたA賞の「有馬かな フィギュア」とB賞「黒川あかね フィギュア」。ステージのシートに座る有馬かなのフィギュアに黒川あかねのフィギュアを並べれば、2期のティザービジュアルを再現することができる。また、C賞〜F賞の「イラストボード」や、G賞の「カードホルダー」なども用意。加えて、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には「アートスケールフィギュア 有馬かな」が提供されるほか、ラストワン賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。■360度推せるタンブラーが登場さらに、「ローソン」では10月23日(水)より、新旧B小町メンバーの「【推しの子】真空断熱 推し色タンブラー」を販売。アイ、ルビー、有馬かな、MEMちょの4種類が展開され、それぞれのキャラクターの単体と、インスタント写真風のカット&サインが入ったデザインとなっている。【「一番くじ 【推しの子】 All the World釻s a Stage.」概要】発売日:10月19日(土)から順次販売場所:「ローソン」、書店、ホビーショップ、一部のゲームセンター、「一番くじ」公式ショップ、「一番くじONLINE」など