¥«¥¤¥ä¡¢¸µÉ×¡¦ÀîºêËãÀ¤¤Î·ëº§½ËÊ¡¤â¡Ö¤³¤³¤Ç°ì¤Ä¡¢¿´¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸·ÇºÜ¡Û
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥«¥¤¥ä¡Ê62¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¡Ê61¡Ë¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¥º§¤ä¤½¤Î¸å¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîºêËãÀ¤¤ÎºÊ¡¦²Ö²»¤µ¤ó¡¢´é½Ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç·ëº§Êó¹ð
¡¡¥«¥¤¥ä¤Ï¡Ö¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢ÀîºêËãÀ¤¤µ¤ó¡¢¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤¬·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ë¡¢Ä¹¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡¢ºòÇ¯¡¢Â©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÎ¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢»öÁ°¤ÎÊó¹ð¤Ê¤·¤ËºÆº§¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é»þ¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¤¬¥«¥¤¥ä¤Ë¡Öµ´²Ç¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤½¤ÎµõÁü¤¬»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎµõÁü¤Ë¤è¤ë½ý¤Ä¤±¹ç¤¤¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥«¥¤¥ä¤Ï¸½ºß¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤Ó¡¢Á°¸þ¤¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Àîºê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ä¤«¤¢¤Ê¤¿¤òµö¤·¡¢ºÆ¤Ó¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ø¤Î°¦¤ò¶¯Ä´¡£³¹Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£¥«¥¤¥ä¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¤³¤ì¤Ï±Ñ¸ìÈÇ¤«¤éËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÝÌõÃæ¤Ë´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢ÀîºêËãÀ¤¤µ¤ó¡¢¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤¬·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ë¡¢Ä¹¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºòÇ¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÎ¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¿É¤¤½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢»öÁ°¤Ë²¿¤ÎÊó¹ð¤â¤Ê¤¯¿·¤¿¤Ê·ëº§¤ò¸ø¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Æ±¤¸»þ´ü¤ËºÆ¤Ó¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂçºå¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ªÊìÍÍ¤È¶¦±é¤·¡¢»ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç°ì¤Ä¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤Ïº£¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÊìÍÍ¤È¤Î°¦¾ð¿¼¤¤´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç¯¤Ë¿ô²ó¤ªÊìÍÍ¤òË¬¤Í¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âËè½µÅÅÏÃ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤ªÊìÍÍ¤ò¿¼¤¯Âº·É¤·¡¢º£¸å¤â¤½¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç°ì¤Ä¡¢¿´¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÊì¿Æ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥¶¤È¥¶¥¤¥ª¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê2¤Ä¤ÎÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ò¼é¤ê¡¢±Ê±ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢»ä¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î¤¢¤ë¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¡Öµ´²Ç¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÊª¸ì¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë»þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎµõÁü¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤è¤ê¤â»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À¡¢°¦¤ÈÂº·É¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¼Â¤À¤±¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤«¡¢Èà¤é¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤º²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÍý²ò¤·¡¢Âº½Å¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤«¡¢Èà¤é¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òµö¤·¡¢ºÆ¤Ó¤¢¤Ê¤¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï±Ê±ó¤ËÈà¤é¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬°ì¿Í¤ÇÈà¤é¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤«»ä¤Ø¤ÎÂº½Å¤ò»ý¤Á¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤òÍø±×¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¼«¿È¤âÁ°¤ò¸þ¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢»ä¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆ³«¤·¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ¾ÍÀ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÏËþ¤ÁÂ¤ê¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â¼«Ê¬¤ÎÉÔ´°Á´¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢´°àú¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¤¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î°½Û´Ä¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤Æ»¤¬Ê¿ÏÂ¤È´î¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ½¼¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿·¤·¤¤Î¹Î©¤Á¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Èµ§¤ê¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡§ÆüËÜ¤Ï»ä¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¿´¤Ï¤¤¤Ä¤âÆüËÜ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·³¹Ãæ¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Ç»ä¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤É¤³¤«¤Ç³§¤µ¤Þ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÆü¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢
¥«¥¤¥ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîºêËãÀ¤¤ÎºÊ¡¦²Ö²»¤µ¤ó¡¢´é½Ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç·ëº§Êó¹ð
¡¡¥«¥¤¥ä¤Ï¡Ö¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢ÀîºêËãÀ¤¤µ¤ó¡¢¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤¬·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ë¡¢Ä¹¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡¢ºòÇ¯¡¢Â©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÎ¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢»öÁ°¤ÎÊó¹ð¤Ê¤·¤ËºÆº§¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é»þ¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥«¥¤¥ä¤Ï¸½ºß¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤Ó¡¢Á°¸þ¤¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Àîºê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ä¤«¤¢¤Ê¤¿¤òµö¤·¡¢ºÆ¤Ó¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ø¤Î°¦¤ò¶¯Ä´¡£³¹Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£¥«¥¤¥ä¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¤³¤ì¤Ï±Ñ¸ìÈÇ¤«¤éËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÝÌõÃæ¤Ë´Ö°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢ÀîºêËãÀ¤¤µ¤ó¡¢¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤¬·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ë¡¢Ä¹¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºòÇ¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÎ¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¿É¤¤½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢»öÁ°¤Ë²¿¤ÎÊó¹ð¤â¤Ê¤¯¿·¤¿¤Ê·ëº§¤ò¸ø¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Æ±¤¸»þ´ü¤ËºÆ¤Ó¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂçºå¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ªÊìÍÍ¤È¶¦±é¤·¡¢»ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç°ì¤Ä¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤Ïº£¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÊìÍÍ¤È¤Î°¦¾ð¿¼¤¤´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç¯¤Ë¿ô²ó¤ªÊìÍÍ¤òË¬¤Í¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âËè½µÅÅÏÃ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤ªÊìÍÍ¤ò¿¼¤¯Âº·É¤·¡¢º£¸å¤â¤½¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç°ì¤Ä¡¢¿´¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÊì¿Æ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥¶¤È¥¶¥¤¥ª¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê2¤Ä¤ÎÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ò¼é¤ê¡¢±Ê±ó¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢»ä¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î¤¢¤ë¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¡Öµ´²Ç¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÊª¸ì¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë»þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎµõÁü¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤è¤ê¤â»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À¡¢°¦¤ÈÂº·É¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¼Â¤À¤±¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤«¡¢Èà¤é¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤º²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÍý²ò¤·¡¢Âº½Å¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤«¡¢Èà¤é¤¬¤¢¤Ê¤¿¤òµö¤·¡¢ºÆ¤Ó¤¢¤Ê¤¿¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï±Ê±ó¤ËÈà¤é¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬°ì¿Í¤ÇÈà¤é¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤«»ä¤Ø¤ÎÂº½Å¤ò»ý¤Á¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤òÍø±×¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¼«¿È¤âÁ°¤ò¸þ¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢»ä¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆ³«¤·¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥³¥ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ¾ÍÀ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÏËþ¤ÁÂ¤ê¤Æ¤ª¤ê¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â¼«Ê¬¤ÎÉÔ´°Á´¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢´°àú¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¤¤³¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î°½Û´Ä¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤Æ»¤¬Ê¿ÏÂ¤È´î¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ½¼¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿·¤·¤¤Î¹Î©¤Á¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Èµ§¤ê¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡§ÆüËÜ¤Ï»ä¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¿´¤Ï¤¤¤Ä¤âÆüËÜ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·³¹Ãæ¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Ç»ä¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤É¤³¤«¤Ç³§¤µ¤Þ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÆü¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢
¥«¥¤¥ä