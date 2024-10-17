Wise、最大4TBのCFexpress 4.0対応Type Bカード USB4対応のカードリーダーも
アミュレット株式会社は、WiseブランドのCFexpress 4.0 Type Bカードと対応カードリーダー「RD-40CXB」を10月25日（金）に発売する。
CFexpress 4.0規格に準拠したType Bカード。512GB、1TB、2TB、4TBをラインアップする。
Wise Advanced社調べで、キヤノンEOS-1D X Mark III/R3/R5、ニコンZ9/Z8/Z6II/Z7II/D6、富士フイルムGFX100 II/X-H2S/X-H2、パナソニックS1/S1R/GH6、Blackmagic Cinema Camera 6Kなどでの動作が確認済みとなっている。
同時発売のカードリーダー「RD-40CXB」はUSB4に対応。40Gbpsの高速転送により、対応機種との組み合わせで、カードの性能をフルに活かしたデータ転送を可能としている。希望小売価格は1万6,980円。
カードリーダー「RD-40CXB」4TB（28万4,980円）/2TB（15万3,600円）：読み取り3,500MB/秒、書き込み3,000MB/秒、最低持続書き込み速度2,400MB/秒 1TB（6万6,000円）：読み取り3,400MB/秒、書き込み2,600MB/秒、最低持続書き込み速度1,500MB/秒 512GB（3万6,000円）：読み取り3,400MB/秒、書き込み2,600MB/秒、最低持続書き込み速度800MB/秒