Aile The Shota、1stアルバム『REAL POP』アートワーク解禁
▲通常盤ジャケット
Aile The Shotaが11月20日にリリースする1stアルバム『REAL POP』のアートワークが解禁された。
今作のアートワークを手掛けるのは、アートディレクター/フォトグラファー小見山 峻とグラフィックデザイナー花房真也。この2人によるハイセンスなアートワークが今作のポテンシャルをさらに引き上げたデザインとなっている。
なお、BMSG SHOPのみで販売された数量限定盤(CD + Blu-ray)は早くも予定数に達しソールドアウト。すでに注目を集めている。
▲数量限定盤ジャケット
1stアルバム『REAL POP』
【数量限定盤】CD + Blu-ray (2DISC)
予約：https://bmsg.shop/
BMSG SHOP限定商品
品番：BMSG-0017 ￥11,500(税込み) / ￥10,500(税抜き)
POS：4571571129668
仕様：BOX + デジパック
特典：直筆サイン入りカード + フォトブック(全68ページ)
▼数量限定盤詳細
縦257mm×横182mmの大型のBOXに、CD+Blu-rayがデジパック仕様となった数量限定盤
収録内容
-CD-
・踊りませんか？ (Prod. Chaki Zulu)
・Yumeiro (Prod. Shin Sakiura)
・FANCITY feat. Soulflex (Prod. Soulflex)
・愛のプラネット feat. dawgss
・Memoria -self cover- (Prod. Aile The Shota, MONJOE, LOAR, Hiromu)
and more...
-Blu-ray- 総収録時間：約150分
PANDORA organized Aile The Shota March 28. 2024 @Zepp Haneda (Tokyo)
01.Pandora
02.J-POPSTAR
03.Surfing feat. Aile The Shota
04.hungover feat. Kenya Fujita, ASUPI
05.夢宙 feat. Ryusei harada, Macoto
06.Bubble feat. Aile The Shota
07.new blood feat. Maddy Soma, THE SPC BOYS CLUB
08.IMA
09.Villains feat. edhiii boi, Novel Core
10.DAWN feat. Aile The Shota
11.NEBULA
Aile The Shota Oneman Tour 2024 “odorimasenka” August 02. 2024 @Zepp Haneda (Tokyo)
01.IMA
02.Pandora
03.Villains feat. Novel Core
04.DEEP
05.DAWN feat. Aile The Shota
06.常懐
07.ランデヴー feat. Aile The Shota
08.無色透明
09.Like This
10.hungover
11.new blood with THE SPC BOYS CLUB
12.NEBULA
13.愛のプラネット feat. dawgss
14.HAPPY TEARS feat. Aile The Shota
15.Yumeiro
16.so so good
17.AURORA TOKIO
18.踊りませんか？
EN.1 Thrilling Moves feat. Aile The Shota, THE SPC BOYS CLUB
EN.2 J-POPSTAR
EN.3 LOVE
・Making of "REAL POP"
【通常盤】CD Only
予約：https://lit.link/ATSREALPOP
品番：BMSG-0018 ￥3,223(税込み) / ￥2,930(税抜き)
POS：4571571129675
仕様：紙ジャケ
特典：シリアルコード
収録内容
-CD-
※BMSG-0017と共通
【購入特典】
・Amazon：メガジャケ
・共通特典：ビジュアルカード
※特典内容は後日発表致します。
※共通特典はAmazon以外のショップで購入した方に先着でお渡し致します。
共通特典対象ショップ
・BMSG SHOP
・BMSG MUSIC SHOP
・TOWER RECORDS
・HMV
＜Aile The Shota Oneman Live 2025 at 東京ガーデンシアター＞
開場 16:00 / 開演 17:00
会場：東京・ガーデンシアター
・チケット料金
VIP指定席：￥33,000（税込）※sold out
SS指定席：￥11,000（税込）※sold out
S指定席：￥8,800（税込）
※座席指定
※小学生以上有料、未就学児入場不可
チケット先行予約URL
https://eplus.jp/ailetheshota-0316/