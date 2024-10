マーベル・ドラマ「ジェシカ・ジョーンズ」でお馴染みのクリステン・リッターが、『ソニック』シリーズ最新作『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』に出演する。

リッターが演じるのはロックウェル監督(Director Rockwell)というキャラクターで、迷彩柄の軍服を着用している。軍人と見られるが、ソニックにとって敵となるのか、味方となるかは不明だ。

© 2024 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC.

本作は東京・渋谷が主な舞台の一つとなり、本国版ではキアヌ・リーブスが声優を務めるシャドウも登場。また、ジム・キャリーが演じる悪の天才科学者ドクター・ロボトニックも再登場を果たす。本作ではソニックとまさかのタッグを組むことになるようだ。そのほか、本作の場面写真が一挙に届けられている。

© 2024 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC.

映画『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』は2024年12月27日(金)に日本公開。