ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¤ÇÏÃÂê¡¢26ºÐ¿§Çò½÷Í¥à¿åÃæ¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤Ë¡Ö¿§µ¤ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÇòÀÐÀ»(26)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃæ¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÀÐ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¡Øunveil¡Ù¤Î½ÅÈÇ¤ÈÄÉ²Ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·èÄêÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÇòÀÐ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¿åÃå»Ñ¤ä¡¢¤½¤Î¤Û¤«¿§Çò¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ä¿²µ¯¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÀ»¤Á¤ã¤óÆ©ÌÀ´¶È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×♡¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÌ¥ÎÏ¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Í♡¡×¡Ö°ìËçÌÜ¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿§µ¤ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÀÐ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀøÆþ·»Ëå ÆÃ¼ìº¾µ½ÆÃÌ¿ÁÜºº´±¡×(ÅÚÍË¸á¸å10»þ)¤Ç¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½ÁÈ¿¥à¸¸½Ãá¤Î´´Éô¥¥ã¥¹¥È¤Î2¿ÍÌÜ¡¦¼ë¿ý¤ò±é¤¸¤ë¡£