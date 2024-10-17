コンセント足りない問題を解決。Ankerのサイコロ型充電器が1,750円 #Amazonプライム感謝祭
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年10月17日（木） 0:00 〜 2024年10月18日（金） 23:59まで「Amazonプライム感謝祭先行セール」を開催中。
現在、6台の機器を同時接続可能な「PowerExtend (6-in-1)」やUSB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×6)を搭載した「USB Power Strip (10-in-1, 20W) 」など、Anker（アンカー）の多機能電源タップがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年10月17日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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コンセント不足はコレで解決！ Ankerのサイコロ型電源タップ「PowerExtend （6-in-1）」が12％オフで販売中
Anker PowerExtend (6-in-1)(USBタップ 電源タップ AC差込口 USB-Cポート USB-Aポート) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応/コンパクトサイズ】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
1,990円
（12％オフ）
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最大10台のデバイスを同時に充電できるAnkerの多機能電源タップ「USB Power Strip （10-in-1, 20W）」が17％オフ！
Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) (USBタップ 電源タップ AC差込口/USB-C/USB-A/延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応 】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
2,990円
（17％オフ）
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Anker USB Power Strip (11-in-1) (USBタップ 電源タップ AC差込口 USB-C ポート USB-A ポート 延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応/コンパクトサイズ】
2,990円
（20％オフ）
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Anker 521 Power Strip（USBタップ 電源タップ コンセント差込口 3口 USB-C 1ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m）【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応】 iPhone iPad Pro Android各種対応
3,990円
（25％オフ）
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Anker 511 USB Power Strip (USBタップ 電源タップ AC差込口 2口 USB-C 1ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応 】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ホワイト)
4,990円
（30％オフ）
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これ1つで最大6台の機器へ同時に充電できる、Ankerの6-in-1充電ステーションが33％オフとお買い得価格に！
Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 【独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 2ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応（ブラック）
14,990円
（33％オフ）
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Anker Prime Charging Station (8-in-1, 240W) 【据え置き型/独自技術Anker GaNPrime採用/コンセント差込口 2口 / USB-C 4ポート / USB-A 2ポート / PSE技術基準適合】iPhone Galaxy Android スマートフォン MacBook ノートPC 各種 その他機器対応
19,990円
（20％オフ）
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最大7台の機器を同時に充電できる、Ankerの充電ステーションが29％オフ！
Anker 525 Charging Station (USBタップ 電源タップ AC差込口 3口 USB-C 2ポート USB-A 2ポート 延長コード 1.5m)
6,990円
（29％オフ）
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これひとつでデスクがスッキリ！ 6台の機器を同時に充電可能なAnkerの「Prime Charger」が15％オフとお買い得
Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 【PSE技術基準適合/USB PD対応】MacBook USB PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種
12,990円
（15％オフ）
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Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Dual Display, 160W) USB PD最大100W出力対応USB-Cアップストリームポート Built-in GaN AC-DC電源装置搭載 10Gbps高速データ転送 4K 60Hz HDMI 2.0ポート 1Gbpsイーサネットポート オーディオジャック MacBook Dell スマホ他対応
29,990円
（19％オフ）
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Anker MagGo Magnetic Charging Station (8-in-1) 【Qi2対応 / マグネット式 8-in-1 ワイヤレス充電ステーション】MagSafe対応 iPhone 16 / 15 / 14 / 13 ブラック
9,990円
（20％オフ）
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＞＞Ankerのセール対象商品一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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「Amazonプライム感謝祭先行セール」は、10月18日（金）23時59分まで開催中！
Source:「Amazonプライム感謝祭先行セール」