°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡¡¥à¥¥à¥»Ñ¤Ç¡È¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£·òÂÀÏº¤¬17Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢¥à¥¥à¥»Ñ¤Ç¡È¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡É¡¡ÊÌ¥«¥Ã¥È¤â¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡ÀèÆü¡¢¥¸¥à¤Î¶À¤Ç¼«»£¤ê¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿°ËÆ£¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ÚÆù¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¶ÚÆù¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¿ÈÂÎ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡Ö·òÂÀÏº¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¥Û¥ó¥È¤Ë¡©¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¶ÚÆù¤Ê¤é¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼Ìò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¥«¥ì¥ó¥À¡¼ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥á¥¤¥¥ó¥°¤ÎDVD¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡©¡©¡©¡©¡©¡×¡ÖÁ´Éô¤«¤Ã¤±¤¨¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡¡¿§¡¹¤Ê³Ê¹¥¤ß¤¿¤¤¡¡¶Ú¥È¥ì¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÂçÎÌ¹ØÆþ¤»¤Í¤Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°ËÆ£·òÂÀÏº¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kentaro_official_¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÆ£·òÂÀÏº¡¢¥à¥¥à¥»Ñ¤Ç¡È¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¡É¡¡ÊÌ¥«¥Ã¥È¤â¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡ÀèÆü¡¢¥¸¥à¤Î¶À¤Ç¼«»£¤ê¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿°ËÆ£¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ÚÆù¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¶ÚÆù¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¿ÈÂÎ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¡Ö·òÂÀÏº¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¥Û¥ó¥È¤Ë¡©¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¶ÚÆù¤Ê¤é¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼Ìò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°ËÆ£·òÂÀÏº¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kentaro_official_¡Ë