YOUNG POSSE、デビュー1周年記念アルバム「YEAR 1 : We Still Loading」を明日発売

YOUNG POSSEがデビュー1周年を迎え、ファンのために特別なプレゼントを準備した。18日午後6時、YOUNG POSSEは各音楽配信サイトを通じてデビュー1周年記念アルバム「YEAR 1 : We Still Loading」を発売する。同アルバムはリミックス曲をはじめ、全6曲が収録されている。昨日(16日)、彼女らは公式SNSを通じて、同アルバムのフィーチャリングメンバーを公開した。これによると、米カリフォルニア出身のベテランラッパーであるLosを皮切りに、これまでYOUNG POSSEのタイトル曲を手掛けたラッパー兼プロデューサーのRick Bridges、「SHOW ME THE MONEY 10」に出演して名前を知らせたNorthfacegawd、ヒップホップやEDMなどジャンルを問わないDJ兼プロデューサーのDJ SKYらが同アルバムに参加した。

YOUNG POSSEは、昨年10月18日に1st EP「MACARONI CHEESE」で音楽界に強烈な印象を残し、2nd EP「XXL」、3rd EP「ATE THAT」を発売するなど、本格的なヒップホップサウンドをベースにした楽曲を次々に披露し、“韓国ヒップホップの娘”という異名を得た。また、彼女らは3rd EP「ATE THAT」を発売後、韓国の有名授賞式で2つのトロフィーを獲得し、デビュー1年足らずで初の米州ツアー「THE HUNGRY TOUR」開催を発表し、凄まじい勢いで成長を遂げた。韓国国内外のファンの熱い声援に後押しされ、彼女らはデビュー1周年記念サプライズアルバムの発売を決定し、ファンへの愛情を示した。YOUNG POSSEは15日(現地時間)、マイアミを皮切りに、初の米州ツアー「THE HUNGRY TOUR」の幕を上げ、オーランド、シャーロット、フィラデルフィア、ニューヨーク、コロンバス、デトロイト、シカゴ、カンザス、フェニックス、ロサンゼルス、サンフランシスコなど、米12都市を訪れ、現地のファンと交流する予定だ。