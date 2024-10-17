17日、名古屋競馬場で行われた第42回ゴールド争覇(3歳上・重賞・ダ1500m・1着賞金800万円)は、好位から3角で先頭に立った井上瑛太騎手騎乗の3番人気バリチューロ(牡6、高知・倉兼育康厩舎)が、好位から脚を伸ばした1番人気インペリシャブル(牡7、愛知・角田輝也厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分33秒6(良)。

さらにクビ差の3着に5番人気スマイルサルファー(セ6、兵庫・渡瀬寛彰厩舎)が入った。なお、2番人気ミステリーボックス(セ5、兵庫・柏原誠路厩舎)は7着に終わった。

勝ったバリチューロは、父シニスターミニスター、母ラッシュウインド、その父ワイルドラッシュという血統。これが重賞初制覇となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆バリチューロ(牡6)

騎手:井上瑛太

厩舎:高知・倉兼育康

父:シニスターミニスター

母:ラッシュウインド

母の父:ワイルドラッシュ

馬主:西森 鶴

生産者:槇本牧場

【全着順】

1着 バリチューロ 3人気

2着 インペリシャブル 1人気

3着 スマイルサルファー 5人気

4着 ホウオウスクラム 8人気

5着 ダノンジャスティス 9人気

6着 ブリーザフレスカ 7人気

7着 ミステリーボックス 2人気

8着 ロードランヴェルセ 4人気

9着 テイエムアトム 11人気

10着 コンビーノ 6人気

11着 シャイニーロック 10人気