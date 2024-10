女優ハン・ソヒ、悪質コメントの投稿を否定も止まぬ推測…親友チョン・ジョンソはフォロー解除

女優ハン・ソヒがGirl's Day出身のヘリに悪質なコメントを残したアカウントの持ち主ではないと釈明したが、ネット上では未だにさまざまな推測が行き交っている。

このアカウントをフォローした女優チョン・ジョンソは「プライベートなことだ」とし、持ち主の正体について発言を控えた後、フォローを外した。

最近、ネット上では、チョン・ジョンソがフォローしているアカウントの書き込みに関する投稿がなされた。チョン・ジョンソがフォローしているアカウントの持ち主が、過去にヘリに悪質なコメントを残したという内容の投稿だ。

(写真=ハン・ソヒ Instagram)左からハン・ソヒ、チョン・ジョンソ

このアカウントは、「誰かさん(ヘリ)とリュ(リュ・ジュンヨル)を合わせても、(ハン・ソヒのフォロワー数には)及ばない」「(フォロワー)1700万人に達することができると思っているバカな奴ら」「久々にハン・ソヒのおかげでヘリのいいねの数が増えて、さぞかし良い気分だっただろう。今は皆追わなくなったけど」など、ヘリを嘲笑するような悪意のあるコメントを残し、ヘリのファンと見られるユーザーと言い合いをしていた。

(写真提供=OSEN)左からハン・ソヒ、ヘリ、チョン・ジョンソ

その後、一部の人々からこのアカウントがハン・ソヒのサブアカウントではないかという疑惑が上がった。

プロフィール写真は彼女がSNSアカウントに載せた写真と同じで、アカウントの開設時期もやはり“乗り換え交際”疑惑が最も深まっていた4月に作られたためだ。

加えて、親友のチョン・ジョンソやハン・ソヒのスタイリストなどがフォローしているという点も影響した。

去る10月16日、アカウントをフォローしたチョン・ジョンソ側は「プライベートなことなので、申し上げにくい」として、慎重な立場を明らかにした。

アカウントがハン・ソヒのサブアカウントであるかどうかと、フォローした理由についても沈黙を貫いた。

(写真=チョン・ジョンソ Instagram)左からハン・ソヒ、チョン・ジョンソ

チョン・ジョンソが立場を明らかにした同日、ハン・ソヒ側は「本日報道されたハン・ソヒに関連する公式の立場をお伝えする。マスコミが報じたSNSアカウントはハン・ソヒのサブアカウントではないことをお知らせする」と明らかにした。

また、公式SNSを通じても「マスコミが報じたSNSアカウントはハン・ソヒのアカウントではなく、事実ではない場合、すべての法的責任を負う。そして、事実確認ができない推測は控えるようお願いする」と強調した。法的責任にまで言及し、強気の姿勢をとったのだ。

ハン・ソヒの対応にも関わらず、ネット上では疑いが消えていない。むしろヘリがアカウントの持ち主を訴え、正体を明らかにしてほしいという意見も出てきた。

以前、ヘリは悪質なコメントに法的対応をしたことはあるが、この件に関しては立場を表明しておらず、今回の事態がハプニングで終わるのか、また別の事件の始まりとなるのか注目が集まっている。

(写真提供=OSEN)左からハン・ソヒ、ヘリ

なお、ヘリとハン・ソヒは今年3月に衝突したことがある。当時、ハン・ソヒは俳優リュ・ジュンヨルとハワイで目撃されたことを発端に熱愛説が浮上し、2人は交際を認めた。

しかし、リュ・ジュンヨルの元恋人ヘリがSNSで「面白いね」と投稿し、“乗り換え交際”疑惑が出た。リュ・ジュンヨルが立場を表明することはなかったが、ハン・ソヒはSNSおよびブログを通じて、疑惑に反論した。

“乗り換え交際”疑惑が続いていたなか、ヘリとハン・ソヒは謝罪の意を伝え、一段落した。ヘリも最近、インタビューを通じて「振り返ってみればイ・ヘリという一人の人間としてそのように思って、投稿したのだと思う」と正直に伝えた。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。