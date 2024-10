少年たちの友情と冒険を描いた探索型2Dアクション『THE GOOD OLD DAYS』の1周目のクリアまでプレイが可能な体験版が、10月15日より開催中のSteam Nextフェスにて配信中だ。

本作は80年代の映画にインスパイアされた、少年たちの友情と冒険を描いた“あの頃”を駆ける探索型の横スクロールアクションアドベンチャーゲーム(いわゆる“メトロイドヴァニア”)。

プレイヤーは冒険を夢見る少年・ショーンとなり、父親の残した借金を返済するため、舞台となる架空の都市「アロスティア」を探索する。クリアの条件は時間内に一定金額をためて借金を返済すること。探索途中の随所にちりばめられている隠し通路やギミック、様々なイベントは少年時代の冒険心をくすぐる内容となっている。

プレイアブルキャラクターは、主人公であるショーンに加え、フーディ、ブルース、ドクの計4人(※体験版では3人がプレイアブルキャラとなっている)。ショーン以外のキャラクターは、仲間に救出されることで操作可能になる。4人にはそれぞれの個性に合った特技があり、冒険の途中でキャラクターを切り替えながらステージのギミックを乗り越えていくことができる。

また本作は、クリアする度にエンディングやストーリーが進行する周回型のゲームとなっており、プレイする度に新しい体験を得ることができる。何度かクリアするとプレイヤーの選択がエンディングに影響するようになる。少年たちにどんな未来が待ち構えているかは、プレイヤーの選択次第だ。

プラットフォームは PC(Steam)に加え、Nintendo Switchにも対応予定となっている。

なお、現在Steamにて配信中の体験版の内容は以下の通りだ。

・1周目クリアまで

・操作できるキャラクター:3人(主人公・ショーン以外は一定条件を満たすことで操作可能)

・アロスティア郊外を含む11ロケーションの探索

・2人の敵ボスへの挑戦

・3つの試練(鉄串の試練、圧殺の試練、格子の試練)への挑戦

・3つのミニゲーム(ハイアンドロー、大砲ゲーム、釣りゲーム)

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)