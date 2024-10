「THE CITY BAKERY」の「ニューヨークパンプキンパイ」で秋を満喫！

スタイリッシュなベーカリー&カフェ「THE CITY BAKERY」から、秋の味覚を味わえるスイーツが登場! お好みのスイーツを見つけてみてはいかがでしょうか。

「THE CITY BAKERY」の「ニューヨークパンプキンパイ」で、アメリカの伝統的な風習「Thanksgiving Day」をお祝いしませんか?

11月の第4木曜日「Thanksgiving Day」は、アメリカではクリスマスの前のとても大きな祝日。家族が一堂に集まって七面鳥やロブスターなどの豪華な料理を囲み、その年の豊かな収穫と自然の恵みに感謝する日です。そしてディナーの締めくくりにはパンプキンパイ! パンプキンパイは、各家庭に受け継がれたレシピで作られているそうです。

そんな特別な日のデザート、パンプキンパイで秋を満喫してみてはいかがでしょう。

「THE CITY BAKERY」の「ニューヨークパンプキンパイ」を味わおう

「ニューヨークパンプキンパイ」1ピース:400円 ホール:3,000円 写真:お店から

サクサクのタルト生地に、かぼちゃと生クリームを使用したしっとり濃厚なフィリング。シナモンやナツメグ、クローブなどのスパイスを加えることで、味わいと甘みが一層深まった一品です。ベーカーが丁寧に仕上げる「ニューヨークパンプキンパイ」は、9/19(木)〜11/28(木)の期間限定販売。この機会に味わってみてはいかが?

秋らしいビジュアルは思わず手に取りたくなる ! サンクスギビング期間中の限定商品も登場

「ホームメイドマシュマロ[サンクスギビング限定パッケージ]11個入り」 1,500円、「プレッツェルパイ in オータムキャニスター 6枚入り」 3,400円、「鳴門金時のマフィン」 360円、「プレッツェルパイ」 280円、「プレッツェルパイ キャラメルナッツ&チョコレート」 320円 写真:お店から

感謝祭や季節のあいさつなど秋の手土産におすすめのラインアップが勢揃い。 大人気のマシュマロはサンクスギビング限定パッケージ! オータムキャニスターには、「THE CITY BAKERY」の代名詞「プレッツェルクロワッサン」をモチーフにした焼き菓子「プレッツェルパイ」が入っています。

■ 「ホームメイドマシュマロ[サンクスギビング限定パッケージ]11個入り」

NYレシピで手作りする「THE CITY BAKERY」のマシュマロ。卵を使わず、もっちりとした食感が特徴的。ニューヨーカーからも親しまれたマシュマロは、ホットチョコレートやコーヒーにトッピングしたり軽く炙ったり、自分好みのスタイルで楽しんでみては。

■ 「プレッツェルパイ in オータムキャニスター 6枚入り」

ナチュラルなカーキ色のキャニスターは、浅草の老舗メーカーで作られた気密性の高い保存容器。食べ終わった後は、ご自宅でコーヒーやお菓子などを入れて使っても◎。

「プレッツェルパイ」は、何層にも重ねたパイ生地に、岩塩と白ごまを合わせたスタンダードな味わい。「プレッツェルクロワッサン」の甘じょっぱさを、パイでも楽しむことができます。

「プレッツェルパイ キャラメルナッツ&チョコレート」は、キャラメリゼしたアーモンドやヘーゼルナッツをトッピング。サクサクパイと甘いナッツの食感が楽しい、ちょっと贅沢なプレッツェルパイを堪能してみて。

■ 「鳴門金時のマフィン」

大きな鳴門金時がほっくりおいしい秋限定のマフィン。しっとりホロホロの生地は、かぼちゃを練り込みシナモンが効いた一品。パンプキンシードの食感もアクセントに、食べごたえのある秋スイーツです。

「THE CITY BAKERY」で自分好みの秋スイーツを見つけてみてはいかがでしょうか。

<店舗情報>◆THE CITY BAKERY 渋谷道玄坂通住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 1FTEL : 03-5422-3181<店舗情報>◆THE CITY BAKERY 東京ミッドタウン八重洲店住所 : 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 B1FTEL : 03-3527-9438

文:食べログマガジン編集部

