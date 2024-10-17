ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤¬ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤ÎSµé¥³¡¼¥Á¥é¥¤¥»¥ó¥¹²þ¤áPro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤ò¾µÇ§
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï17Æü¤ËÅÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹ñÆâ³°¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò½¤Î»¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DFÆâÅÄÆÆ¿Í»á¡Ê36¡Ë¡¢FCÅìµþU¡½18¤Îº´Æ£Í³µªÉ§´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÇ§Äê¤·¤¿¡£¤³¤Î2Ì¾¤ò²Ã¤¨Sµé¥³¡¼¥Á¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ç§Äê¼Ô¤Ï·×578¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤Ï»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼ïÎà²þÄê¤â¾µÇ§¤µ¤ì¡¢S¥³¡¼¥Á¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ÏPro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¡£ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å¡¢23Ç¯¤ËAµé¥³¡¼¥Á¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¡£20¡Á21Ç¯¤ËU¡½20ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¡¢21¡Á23Ç¯¤ËU¡½19¡Á20ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£º£·î4Æü¤Ë¤Ï½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£