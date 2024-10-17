»³ÅÄ¹§Ç·¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Î¥í¥±¤Ç¶ÍÃ«·òÂÀ¤È10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡Ö´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÏ¢Íí¤â¤»¤º¡×¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡ABEMA¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯11·î7Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë11»þ¤è¤êÁ´8ÏÃ¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù¤è¤ê¡¢MEGUMI¡¢»³Ãæ¿ò¡¢ËÌ¹áÆá¡¢ÂçÅçÎÃ²Ö¡¢SUMIRE¡¢Ê¼Æ¬¸ù³¤¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ÅÄ¹§Ç·¡¢MEGUMI¡¢Ê¼Æ¬¸ù³¤¤é¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢·ÝÇ½¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÎ¢¤ÇÁà¤ëÆæ¤Î¾ðÊó²°¡¢ÄÌ¾Î¡È¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¡É¡¦ÌÚ¸¶·Ä¼¡Ïº¤È¡¢¥Ú¥ó¤Ç¸¢ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ä¥´¥·¥Ã¥×½µ´©»ï¡Ö½µ´©¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Îµ¼Ô¡¦»°Åç´²¼£¤Î¡È°Û¿§¤Î¥³¥ó¥Ó¡É¤ò¼´¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢ËÜ³Ê¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤À¡£»ö·ï¤«¤éÀ¯¼£¤ä·ÝÇ½¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÂêºà¤Ë¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëºî²È¡¦²ÅÄ²éÎµ¤Î¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥Î¥Ù¥ë¡ÖINFORMA¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ÖINFORMA2 -Hit and Away-¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Æ±»á¤¬´Æ½¤¤âÌ³¤á¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¡Ù¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á°ºî¤Î¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¡ÙÆ±ÍÍ¡¢ÌÚ¸¶·Ä¼¡ÏºÌò¤Ï¶ÍÃ«·òÂÀ¤¬¡¢»°Åç´²¼£Ìò¤ÏGENERATIONS¤Îº´ÌîÎè±÷¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£ºî¤«¤é¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢è½»Ò¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢SUMIRE¡¢Ê¼Æ¬¸ù³¤¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤é¤¬½Ð±é·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢MEGUMI¡¢»³Ãæ¿ò¡¢ËÌ¹áÆá¡¢ÂçÅçÎÃ²Ö¡¢SUMIRE¡¢Ê¼Æ¬¸ù³¤¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤Î¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù»£±Æ³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡ÖABEMA¡×¤È¡ÖABEMA¡×¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡SUMIRE¡¢Ê¼Æ¬¡¢»³ÅÄ¤Ï¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç»£±Æ¤ò³«»Ï¡£ÃÓÆâÇîÇ·±é¤¸¤ëµ´ÄÍÂó¿¿¤ÎÃç´Ö¡¦Æó³¬Æ²Ìò¤ò±é¤¸¤ëSUMIRE¤Ï¡¢º£ºî¤Ç½é¤á¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÄ©¤à¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÆüËÜ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¡Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤á¤²¤º¤Ë¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¶ÍÃ«¤µ¤ó´Þ¤á¡¢³§¤µ¤ó¤È¤ÎÆùÃÆÀï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Æó³¬Æ²¤Ï¡È¥Ê¥¿¡É¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ëÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Î¥Ê¥¿¤ò»È¤Ã¤¿·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ç¡¢µ´ÄÍ¤ÈÆó³¬Æ²¤ÎÃç´Ö¡¦Í¥µÈÌò¤ò±é¤¸¤ëÊ¼Æ¬¤Ï¡ÖÁ°ºî¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥Þ¡Ù¤¬ÏÃÂê¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¿¥¤¸ì¤ò¤¹¤´¤¤ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡×¡Ö¸½ÃÏ¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤³¤ÎÌò¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢³ä¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¥È¥Ó¥ªÌò¤ò±é¤¸¤ë»³ÅÄ¤Ï¡¢¼ç±é¡¦¶ÍÃ«¤È¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¡ÊÀÎ¤Î¡Ë´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÏ¢Íí¤â¤»¤º¡£µ¤»ý¤Á¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤«¤Ê¡©¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Æ¬¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤è¤®¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤µ¤Ë¤µ¤Ã¤µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤«¡¢´î¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º´ÌîÎè±÷±é¤¸¤ë»°Åç´²¼£¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥´¥·¥Ã¥×»ï¡Ö½µ´©¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÅìµþ¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÊÔ½¸Ä¹¡¦Ä¹ß·¤¢¤¹¤«Ìò¤ò±é¤¸¤ëMEGUMI¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Â¾¤ÎºîÉÊ¤È¤ÏÌÓ¿§¤Î°ã¤¦¡¢¥¶¥ï¥¶¥ï¤È¤·¤¿Ç®¤¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤âÃËÀ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ëÊÔ½¸Ä¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¡¦È¢ºêÅ°Ìò¤ò±é¤¸¤ë»³Ãæ¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÇÂ³ÊÔ¤¬ºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¸À¤¤¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»°Åç¤¯¤ó¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡¢ÌÌÇò¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯µ¼Ô¤ÎÍÂ¼¤ò±é¤¸¤ëÂçÅç¤Ï¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¡Ö»°Åç¤¬ËÜÅö¤ËÉÔØâ¤Ç²Ä°¥ÁÛ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¹¤´¤¯¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿º£ºî¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯¼£²È¤äÎ¢¼Ò²ñ¤Î¿Í´Ö¤«¤éÆÀ¤¿¾ðÊó¤òÌÚ¸¶¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÆ¯¤¯¥Û¥¹¥Æ¥¹¡¦¥Ê¥ÊÌò¤ò±é¤¸¤ëËÌ¤âÅìµþ¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¥¥ã¥¹¥È¤Î´Ø·¸À¤¬¤â¤Ã¤È¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¤Þ¤¿ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥í¥±¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁü¤Ë¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ª¤µ¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÃÄ·ëÎÏ¤Î¤â¤Èºî¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.