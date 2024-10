「四季報の達人」著者と編集者の対談動画を公開！「そろそろ投資をはじめたい。」渡部清二著

複眼経済塾 塾長 渡部清二の新著「そろそろ投資をはじめたい。」を2024年10月18日(金)より発売します。

「そろそろ投資をはじめたい。」渡部清二著

複眼経済塾 塾長 渡部清二の新著「そろそろ投資をはじめたい。」を2024年10月18日(金)より発売。

人生のどこかでお金と向き合わなきゃいけない…と考えるあなたに最適の投資入門書。

今回は、編集者の尾澤佑紀さんと塾長渡部が熱く新著の魅力を語ります。

聞き手は複眼経済塾事務局長の瀧澤信で、20分の動画となっています。

渡部清二塾長と編集者尾澤佑紀さんのスペシャル対談

渡部塾長は語ります。

「投資のことが、極めてわかりやすく、初めての方でもわかりやすく、なおかつベテランの方でも満足いただけるというようなものに仕上げています。

金融や投資の本は、優しく書いても専門用語が入ってきちゃうんで、結構、難しくなりがちです。

ただ、実は私の考えでいくと、投資って実は普段の身近な気づきなんですよね。

それがベースにあるんですよ。

そういう本当の原理原則の一番ベースのところ、つまりもっといえば子供でも理解できるというぐらいまで、目線を下げてみました。」

編集者の尾澤さんが続けます。

「読者としてイメージしているのは、まさに私が今32歳なんですけれども、同じぐらいの年代の『投資をそろそろ始めた方がいいのかな』と思っている方が中心にまずは読んでいただけると嬉しいなと思っています。

という風に思っている方が中心にまずは読んでいただけると嬉しいなと思っています。

30代に入ってから、だんだんと周りの同僚、友人、いろいろな人から、『投資始めて見てさあ』と言うような話を聞くようになりました。

『これはちょっとおいていかれているんじゃないかな』というような焦りみたいなものもあったので『そろそろ投資を始めたい。

』というのは、僕の本音ですね。

そこで本音をタイトルに持ってこされました。

そして、制作中に「始めた」になりました。」

動画は字幕付きなので消音モードでみることができます。

今こそ投資を考えるとよい理由、世の中の見方が面白くなる「投資脳」などについて対談しています。

【目次より】

第1章 投資への入り口はすでに開いている

第2章 投資脳へと切り替える7つの視点

第3章 これだけは!株式市場と企業の仕組み

第4章 これだけは!株式投資の超原則

第5章 今日からお宝銘柄を見つけられる8つの視点

【登録情報】

出版社 : サンマーク出版

発売日 : 2024年10月18日

定価 : 1,650円(10%税込)

言語 : 日本語

単行本(ソフトカバー): 272ページ

ISBN-10 : 4763141589

ISBN-13 : 978-4763141583

寸法 : 2.8×12.8×18.8cm

