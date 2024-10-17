¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡ÙÍðÇÏ¤¬¤¢¤«¤Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡Ä!?¡¡Âè3ÏÃ¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡´°Á´¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤ÎÂè3ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¢Í½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥É¥¥É¥¡Ä¤¢¤«¤Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤ó¤Þ¤Ï¡Ä¡©
¡¡¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤Ï¡¢¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤È½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹â¹»À¸¤ÎÁá²µ½÷ÍðÇÏ¤È¤½¤Îµöº§¡¦Å·Æ»¤¢¤«¤Í¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬1989Ç¯¡Á1992Ç¯¤ËÊüÁ÷¡£¤½¤Î¸å¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤äOVA²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¿·³À·ë°á¡Ê¤¢¤«¤ÍÌò¡Ë¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âè3ÏÃ¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡ÍðÇÏ¤È¤¢¤«¤Í¤¬¿Æ¤¬·è¤á¤¿µöº§¤ÎÃç¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¶åÇ½¤Ï¡¢ÍðÇÏ¤Ë¾¡Éé¤òÄ©¤à¡£¶åÇ½¤È¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤¿ÍðÇÏ¤À¤¬¡¢¤¢¤«¤Í¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ìÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¹ü¤Ä¤®¤ÎÅìÉ÷ÀèÀ¸¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¢¤«¤Í¤¬ÅìÉ÷ÀèÀ¸¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯ÍðÇÏ¤À¤¬¡¢ÅìÉ÷ÀèÀ¸¤Î¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡Ä¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥É¥¥É¥¡Ä¤¢¤«¤Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤ó¤Þ¤Ï¡Ä¡©
¡¡¡Ø¤é¤ó¤Þ1¡¿2¡Ù¤Ï¡¢¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤È½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¹â¹»À¸¤ÎÁá²µ½÷ÍðÇÏ¤È¤½¤Îµöº§¡¦Å·Æ»¤¢¤«¤Í¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¡¢¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À³ÊÆ®¥é¥Ö¥³¥á¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬1989Ç¯¡Á1992Ç¯¤ËÊüÁ÷¡£¤½¤Î¸å¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤äOVA²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¿·³À·ë°á¡Ê¤¢¤«¤ÍÌò¡Ë¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âè3ÏÃ¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡ÍðÇÏ¤È¤¢¤«¤Í¤¬¿Æ¤¬·è¤á¤¿µöº§¤ÎÃç¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¶åÇ½¤Ï¡¢ÍðÇÏ¤Ë¾¡Éé¤òÄ©¤à¡£¶åÇ½¤È¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ï¾¡¤Ã¤¿ÍðÇÏ¤À¤¬¡¢¤¢¤«¤Í¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ìÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¹ü¤Ä¤®¤ÎÅìÉ÷ÀèÀ¸¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¢¤«¤Í¤¬ÅìÉ÷ÀèÀ¸¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯ÍðÇÏ¤À¤¬¡¢ÅìÉ÷ÀèÀ¸¤Î¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡Ä¡£