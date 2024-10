コープ共済連は、抽選で20名の方にコーすけグッズのセットをプレゼントする「Instagramコーすけハロウィンキャンペーン」を2024年10月17日(木)〜2024年10月31日(木)まで実施中です。

コープ共済連「Instagramコーすけハロウィンキャンペーン」

コープ共済連は、抽選で20名の方にコーすけグッズのセットをプレゼントする「Instagramコーすけハロウィンキャンペーン」を2024年10月17日(木)〜2024年10月31日(木)まで実施中。

■キャンペーンへの応募方法

1. 【公式】コープ共済 広報担当Instagramアカウント【@coopkyosai】をフォロー

2. キャンペーンの指定の投稿に下記クイズの答えをコメント

クイズ:コープ共済で共済金の請求書類をお送りする際に、一緒に同封しているものはなに?

(1)かぼちゃ (2)折り鶴 (3)お菓子

(ヒント)CO・OP共済40周年記念サイト コープ共済のあゆみで確認できるよ!

コープ共済のあゆみURL https://coopkyosai.coop/40th/history/

3. 応募完了!

■キャンペーン実施期間

2024年10月17日(木)〜2024年10月31日(木)23:59まで

Instagram【@coopkyosai】アカウント

URL: https://www.instagram.com/coopkyosai

■キャンペーン賞品詳細

コーすけランチプレート・お箸・キーホルダーのセットを抽選で20名の方にプレゼントされます。

・コーすけランチプレート

コーすけのイラスト付きの直径18.5cm×高さ2.35cmのプレートです。

・コーすけお箸

天然の無垢の木を使用したお箸です。

・コーすけキーホルダー

CO・OP共済40周年を記念して作られた限定のキーホルダーです。

プレゼント内容

■当選者発表・賞品発送について

2024年11月下旬ごろ、当選者の方に【公式】コープ共済 広報担当Instagramアカウント【@coopkyosai】よりダイレクトメッセージでご連絡します。

賞品発送は2024年12月中旬ごろを予定しています。

■【公式】コープ共済 広報担当 Instagramアカウントの案内

CO・OP共済を身近に感じてもらえるよう、CO・OP共済キャラクター コーすけのかわいく、時にコミカルな動画やイラストを多く投稿しています。

コーすけファンのフォロワーさんとのコミュニケーションの場にもなっています。

・ユーザーネーム: @coopkyosai

・アカウント名 : 【公式】コープ共済 広報担当

・URL : https://www.instagram.com/coopkyosai

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post コーすけのグッズプレゼント!コープ共済連「Instagramコーすけハロウィンキャンペーン」 appeared first on Dtimes.