レトロカワイイみーたんグッズも！キデイランド原宿店・大阪梅田店「亜土ちゃんマーケット」

2024年10月18日(金)からキデイランド原宿店・大阪梅田店で、カワイイ文化の先駆けとして60〜70年代に日本中の女の子の心をつかみ、その後もずっと多くの人々に愛され続けているアーティスト水森亜土の「亜土ちゃんマーケット」が期間限定オープン。

初お披露目となる先行発売の商品はじめレトロカワイイアイテムが販売されます。

キデイランド原宿店・大阪梅田店「亜土ちゃんマーケット」

開催期間:2024年10月18日(金)〜31日(木)

開催場所:キデイランド原宿店・大阪梅田店(2店舗同時開催)

原宿店 11:00〜20:00(最終日 16:00)

大阪梅田店 10:00〜21:00 (※阪急三番街の営業時間に準ずる)

オリジナルの限定購入特典企画も実施されます☆

水森亜土 チャームMC

価格1,430円(税込)

チャームマスコット。

レトロカワイイみーたんたちのダイカット仕様です。

水森亜土 うさぎ S/みーたん S

価格2,970円(税込)

うさぎとみーたんのSサイズぬいぐるみ。

抗菌 食洗機対応 ふわっと弁当箱2段

価格1,980円(税込)

牛乳瓶ボトル

価格1,870円(税込)

牛乳瓶デザインのクリアボトル。

メラミンミニプレート(ハート)

価格418円(税込)

ポストカード

価格198円(税込)

クリアカバー ノート[B6]

価格638円(税込)

購入特典

※なくなり次第終了

オリジナルトートバック

※お1人様1会計3,000円(税込)以上購入でプレゼント

10月18日(金)〜 オリーブ(ハートと女の子)

10月25日(金)〜 サックスブルー(女の子とわんちゃん)

オリジナル缶バッジ

※お1人様1会計1,500円(税込)以上購入でプレゼント

柄はお選びいただけません。

レトロカワイイグッズが盛りだくさん!

キデイランド原宿店・大阪梅田店「亜土ちゃんマーケット」は2024年10月18日(金)〜31日(木)の開催です。

(C) ADO MIZUMORI

