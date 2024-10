ガーデニング用品最大30%OFF！GARDENA「Amazonプライム感謝祭 2024」

『GARDENA(ガルデナ)』を輸入販売展開しているハスクバーナ・ゼノアは、2024年10月19日(土)から10月20日(日)開催「Amazonプライム感謝祭 2024」において、GARDENA(ガルデナ)の定番商品をはじめ新製品まで最大30%OFFの特別価格にて販売します。

2024年9月に販売を開始したGARDENA(ガルデナ)のロボット芝刈り機 SILENO minimoをはじめ、ホースの巻取りが楽に行える自動巻取りホースボックス RollUp、定番のGARDENA(ガルデナ)オリジナル散水製品、パワフルな枝切りを実現する剪定製品やガーデン手袋など、ガーデニングがより楽しくなる製品を多数ラインナップしています。

【Amazonプライム感謝祭 2024】

開催期間:2024年10月17日(木)0:00〜2024年10月20日(日)23:59

※先行セール 2024年10月17日(木)〜10月18日(金)

Amazon ガルデナストア | Amazonプライム感謝祭 2024セールページ

https://www.amazon.co.jp/stores/page/03BD999B-F8B0-4EF5-BCFA-A122EC14B003?channel=PTD2024

●Realize Your Gardening Dreams 〜 夢の庭つくろう

【GARDENA(ガルデナ)について】

GARDENA(ガルデナ)は世界の園芸愛好家に愛されるドイツのガーデニングツールブランドです。

創業から60 年以上の歴史を持ち、丹念に開発された製品は、特徴的なデザインと優れた機能性を兼ね備えています。

オリジナルの散水システムから、芝生や樹木の手入れ用園芸機器まで、多彩な製品群を誇ります。

ガーデニングの自動制御化を実現するスマートシステムなどインテリジェントな製品を開発する総合ガーデニング機器ブランドとして、世界的に認知されるまでに成長したGARDENA(ガルデナ)は、世界80 ヶ国以上で販売されています。

ガーデニングの道具を通じて、人々が夢見る庭づくりをサポートすることがGARDENA(ガルデナ)のビジョンです。

