ソフトバンク・モイネロ、日本ハム・加藤貴之(C)Kyodo News

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2024 パーソル クライマックスシリーズ パ

「ソフトバンク−日本ハム」

＜10月17日　みずほPayPay　第2戦＞　試合開始 18：00

先攻：日本ハム　後攻：ソフトバンク

◆ 福岡ソフトバンクホークス

（二）ダウンズ

（右）柳田

（三）栗原

（一）山川

（指）近藤

（遊）今宮

（左）正木

（捕）甲斐

（中）周東

P. モイネロ

◆ 北海道日本ハムファイターズ

（右）万波

（三）清宮

（一）マルティネス

（指）レイエス

（左）郡司

（二）上川畑

（遊）水野

（捕）田宮

（中）松本剛

P. 加藤貴