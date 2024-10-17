CSファイナルステージ第2戦「ソフトバンク−日本ハム」のスタメン発表！ 先発はソフトバンク・モイネロ、日本ハム・加藤貴之
2024 パーソル クライマックスシリーズ パ
「ソフトバンク−日本ハム」
＜10月17日 みずほPayPay 第2戦＞ 試合開始 18：00
先攻：日本ハム 後攻：ソフトバンク
◆ 福岡ソフトバンクホークス
（二）ダウンズ
（右）柳田
（三）栗原
（一）山川
（指）近藤
（遊）今宮
（左）正木
（捕）甲斐
（中）周東
P. モイネロ
◆ 北海道日本ハムファイターズ
（右）万波
（三）清宮
（一）マルティネス
（指）レイエス
（左）郡司
（二）上川畑
（遊）水野
（捕）田宮
（中）松本剛
P. 加藤貴
「ソフトバンク−日本ハム」
＜10月17日 みずほPayPay 第2戦＞ 試合開始 18：00
先攻：日本ハム 後攻：ソフトバンク
◆ 福岡ソフトバンクホークス
（二）ダウンズ
（右）柳田
（三）栗原
（一）山川
（指）近藤
（遊）今宮
（左）正木
（捕）甲斐
（中）周東
P. モイネロ
◆ 北海道日本ハムファイターズ
（右）万波
（三）清宮
（一）マルティネス
（指）レイエス
（左）郡司
（二）上川畑
（遊）水野
（捕）田宮
（中）松本剛
P. 加藤貴