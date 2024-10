【Minimal】チョコレートが好きな人のためのシュトーレンが登場♡

日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate -(ミニマル)」は、冬の期間限定商品「ガトーショコラ ソフト -シュトーレン-」を、Minimal The Baking 代々木上原店と、Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ店にて2024年11月9日より販売します。チョコレートが好きな方のためのシュトーレンです。

チョコレート専門店のシュトーレン

価格:3,990円(税込)

カカオ由来のフローラルやスパイスの香りをいかしたチョコレートと、オレンジやレーズンなどのドライフルーツをたっぷりと混ぜ込んで焼き上げた、シュトーレンのようなガトーショコラが完成しました。

シュトーレンはクリスマス当日までに少しずつ食べながら、その待ち遠しい時間を楽しむスイーツです。

Minimalの「ガトーショコラ ソフト -シュトーレン-」は、時間がたつごとに味わいや香りが変化。

最初はチョコレートやドライフルーツの酸味や甘味をはっきりと感じられ、それぞれの個性を楽しめます。

時間がたつにつれて全体がなじんで調和し、深みが増し、より一体感を感じられます。

シュトーレンの詳細

香りに特徴のある2種類のチョコレートを使用し、カカオの本来の多彩な香りをいかして仕立てました。

生地には、バニラのような甘いスパイスのような香りを持つガーナ産のカカオ豆を使用したシングルオリジンチョコレートを、さらに生地とマジパン両方に、植物や花のようにフローラルな香りが特徴の「SAVORY」チョコレートを使用。

カカオ由来の芳醇な香りのチョコレートが組み合わさることにより、スパイスは不使用ながらも、複雑で風味が豊かな味わいに仕上がっています。

さらに、レモンやオレンジ、レーズン、ブルーベリーなど甘味・酸味・苦味に特徴のあるドライフルーツを用いることで、味わいに複雑性をもたせました。

【発売日】2024年11月9日

【販売期間】2024年12月末頃までを予定(なくなり次第、終了)

【取扱店】Minimal The Baking 代々木上原・Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

大切な方との思い出にもおすすめ

今回は「Minimal(ミニマル)」から展開される『ガトーショコラ ソフト -シュトーレン-』について紹介しました。

チョコレートが好きな方のために作られた『ガトーショコラ ソフト -シュトーレン-』は、ひとりでぜいたくに味わうのはもちろん、大切な方との思い出にもおすすめ。

少しでも気になる方は、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。