ゼンハイザーイヤフォン・ヘッドフォンが最大52% OFF。プライム感謝祭
MOMENTUM True Wireless 4
Sonova Consumer Hearing Japanは、10月17日から20日まで開催予定のAmazonプライム感謝祭にて、ゼンハイザー(Sennheiser)ブランドのイヤフォン・ヘッドフォン製品をセール価格で販売する。期間中、対象製品は最大52％ OFFで販売する。
今年3月に発売した完全ワイヤレスイヤフォンのフラッグシップモデル「MOMENTUM True Wireless 4」は約23% OFF(予定)、新しい人間工学デザインでフィット感を追求した完全ワイヤレス「ACCENTUM True Wireless」も約25% OFF(予定)で販売。
約52% OFFとなるヘッドフォン「HD 599SE」
他にも、完全ワイヤレス「CX Plus True Wireless BLACK」が約44% OFF(予定)、ヘッドフォン「HD 599SE」が約52% OFF(予定)、有線イヤフォン「IE 200 + マイク付きケーブル」が約51% OFF(予定)となる。セール中の商品が売り切れになる可能性もある。
なお、17日0時からはプライム感謝祭先行セールで、プライム感謝祭の本番は10月19日0時から10月20日23時59分までの48時間となる。
対象製品とディスカウント率(予定)
MOMENTUM True Wireless 4 23%
MOMENTUM True Wireless 4 + BTD 600セット 32%
MOMENTUM 4 Wireless 27%
MOMENTUM 4 Wireless + BTD 600セット 31%
ACCENTUM True Wireless 25%
ACCENTUM Wireless 27%
CX Plus True Wireless BLACK 44%
HD 450BT BLACK 39%
HD 599SE 52%
IE 200 + マイク付きケーブル 51%
IE 200 + 4.4mm バランスケーブル 51%
IE 300 + バランスケーブル 46%
IE 300 + マイク付きケーブル 45%
HD 620S 15%