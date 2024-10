日本にも12店舗を展開する、世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」

日本上陸25周年を記念した「HAPPY 25th ANNIVERSARY! 特大感謝祭」 の一環として、ハロウィン第2弾「TGI FRIDAYS JAPANバーテンダーカクテルコンペティション2024」の優秀4作品が提供されます!

TGIフライデーズ「HAPPY 25th ANNIVERSARY! 特大感謝祭」ハロウィン第2弾「TGI FRIDAYS JAPANバーテンダーカクテルコンペティション2024」優秀4作品

提供期間:2024年10月15日(火)〜10月31日(木)

実施店舗:TGI フライデーズ 国内全12店舗

1965年にニューヨークで生まれ、世界55か国で850店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」

日本上陸25周年を迎え、 「HAPPY 25th ANNIVERSARY! 特大感謝祭」 の一環として、ハロウィン第2弾「TGI FRIDAYS JAPANバーテンダーカクテルコンペティション2024」 の優秀4作品が期間限定で登場します!

25周年記念の注目イベント「TGI FRIDAYS JAPAN ハロウィンカクテルコンペティション2024」では、フライデーズバーテンダー全29作品から厳選なる審査を経て選ばれた上位3位の優秀4作品が期間限定でラインナップ。

ここでしか味わえない独創的なカクテルがハロウィンの特別なひとときを演出します。

ジャックオーランタン ラムパンチ/Jack ~O’~Lantern Rum Punch Ben @名古屋久屋大通店

価格:869円(税込)

深みのあるスパイスラムをベースにアペロール、オレンジジュース、パッションフルーツ、マンゴーを合わせた、トロピカルでフルーティな味わいの「ジャックオーランタン ラムパンチ」

ジャックオーランタンをモチーフにオレンジとバジルをトッピングした見た目もユニークなハロウィン限定カクテルです。

ハロウィンの賑やかさを感じながら、このカクテルでみんなと一緒に乾杯して楽しいひと時を過ごせます☆

ドレスアップトゥーデビル/Dress up to Devil Harley @横浜西口店

価格:869円(税込)

横浜西口店のHarleyさんが考案した「ドレスアップトゥーデビル」

悪魔をイメージしたバタフライピーのパープルと仮装して身を守る人々をイメージしたキャプテンモルガンとストロベリーピューレがベースのピンクカクテルです。

ピンクとパープルをかき混ぜて甘くて酸っぱいハロウィンだけのカクテルが楽しめます☆

ウィッチズ マジック/Witch’s Magic Niall イクスピアリ店

価格:759円(税込)

紫色のバタフライピーを使用し、魔女をイメージして作られた、よく混ぜてから味わうカクテル。

ピニャコラーダミックス、パッションフルーツピューレ、ブラックベリー、アガベサワーのフローズンスタイルです。

甘酸っぱさとブラックベリーの食感が楽しめます。

紫色、ガーニッシュのオレンジとチェリーの赤色がハロウィンを連想させてくれるノンアルコールカクテルとなっています。

ウィッチズ ブリュー/Witch’s Brew Nonchan 渋谷神南店

価格:869円(税込)

カルーアとバニラアイス使用した、女性にも飲みやすいアルコール弱めのカクテル。

グラスについたキャラメルソースとコーヒー粉を一緒に飲むと更に深い香りが広がります。

デザート感覚で堪能できる杯です。

TGI FRIDAYS 従業員によるハロウィン仮装コンテスト開催

TGI FRIDAYS 原宿店

開催日:2024年10月18日(金)〜20日(日)/10月25日(金)〜27日(日)/10月31日(木)

ハロウィンの本場アメリカの楽しさをそのままに、「従業員ハロウィン仮装コンテスト」を開催!

TGI FRIDAYS 渋谷神南店

華やかな仮装をしたスタッフが、ユニークな衣装や驚きのパフォーマンスで特別な体験を届けてくれます。

TGI FRIDAYS 原宿店

アメリカ文化の象徴ともいえるハロウィンを盛り上げ、楽しいひとときをみんなで共有できるひとときが過ごせます。

おいしいカクテルと楽しい仮装で、本場アメリカのようなハッピーなハロウィンが楽しめるスペシャル企画。

日本上陸25周年を記念した「HAPPY 25th ANNIVERSARY! 特大感謝祭」 の一環として開催される、ハロウィン第2弾「TGI FRIDAYS JAPANバーテンダーカクテルコンペティション2024」の優秀4作品は、2024年10月31日まで提供中です。

