ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」が、クリスマス宿泊プランを販売。

「サンタがお部屋にやってくる!宿泊プラン」や「クリスマスケーキ付き宿泊プラン」など、4種類の特別なプランが登場します☆

ホテル ユニバーサル ポート/ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「クリスマス宿泊プラン」

サンタがお部屋にやってくる!宿泊プラン(イメージ)

期間:2024年11月5日(火)〜2024年12月25日(水)

予約受付:2024年10月16日(水)〜

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」にて、「クリスマス宿泊プラン」を販売。

「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」の「クリスマス宿泊プラン」は合わせて4種類です。

事前に預かったプレゼントをサンタクロースが部屋まで届ける「サンタがお部屋にやってくる!宿泊プラン」や、2種のケーキから選べる「クリスマスケーキ付き宿泊プラン」など、クリスマスにぴったりなプラン。

華やかに彩られたカナッペなどの料理をお部屋でワイワイと楽しめる「クリスマスパーティーメニュー付き宿泊プラン」や、大切な方と過ごす特別な夜にぴったりな「シャンパン&オードブル付き宿泊プラン」も用意されています☆

両館共通「サンタがお部屋にやってくる!宿泊プラン」

サンタがお部屋にやってくる!宿泊プラン(イメージ)

ホテル ユニバーサル ポート期間:2024年12月21日(土)料金:4名1室利用 1名あたり(朝食付き)19,000円〜(消費税・サービス料込み、宿泊税別)客室:エーゲ デラックス、カリブ スーペリアホテル ユニバーサル ポート ヴィータ期間:2024年12月22日(日)、2024年12月24日(火)料金:4名1室利用 1名あたり(朝食付き)13,500円〜(消費税・サービス料込み、宿泊税別)客室:ヴィータ スーペリアツイン、ヴィータ デラックスツイン ※8〜11階のプリズムタイプ

両館共通の「サンタがお部屋にやってくる!宿泊プラン」は、1日17室限定の“サンタに会えるプラン”。

サンタがお部屋にやってくる!(イメージ)

事前にホテルに預けたクリスマスプレゼントなどを、サンタクロースが部屋まで届けてくれます!

客室一例 ホテル ユニバーサル ポート「エーゲ デラックス」(イメージ)

お子さんや恋人など、大好きな人の笑顔に出会える、幸せにあふれるクリスマスのサプライズ演出にぴったり。

客室一例 ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「ヴィータ スーペリアツイン(プリズム)」(イメージ)

ホテル ユニバーサル ポートは2024年12月21日、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは2024年12月22日と12月24日に、サンタクロースがプレゼントを届けます☆

ホテル ユニバーサル ポート「クリスマスケーキ付き宿泊プラン」

選べる2種のクリスマスケーキ(イメージ)

写真左:クリスマスケーキ(苺ショートタイプ)/写真右:ブッシュドノエル

期間:2024年11月5日(火)〜12月25日(水)

料金:4名1室利用 1名あたり(朝食付き)12,050円〜(消費税・サービス料込み、宿泊税別)

客室:Girlyルーム、エーゲ デラックス、カリブ スーペリア

ケーキお届けが可能時間:午後6時〜午後9時

※予約時に2種のケーキから選択

クリスマスケーキを部屋まで届けてくれる、ホテル ユニバーサル ポートの「クリスマスケーキ付き宿泊プラン」

クリスマスケーキは苺ショートタイプの「クリスマスケーキ」と「ブッシュドノエル」の2種からどちらかを選べます。

「クリスマスケーキ」は、ふわふわのスポンジで苺と、くちどけの軽い優しい甘さの生クリームをサンドした苺ショートケーキ。

しっとりした生地と濃厚なチョコレートクリームが特徴の「ブッシュドノエル」は、チョコロールケーキを切り株に見立て飾り付けています☆

クリスマスの心あたたまるひとときに華をそえられるよう、パティシエが心を込めて作るケーキです!

ホテル ユニバーサル ポート「クリスマスパーティーメニュー付き宿泊プラン」

パーティーメニュー(イメージ/料理は4名分)

期間:2024年11月5日(火)〜12月25日(水)

料金:4名1室利用 1名あたり(朝食付き)15,000円〜(消費税・サービス料込み、宿泊税別)

客室:Partyルーム、Girlyルーム、エーゲ デラックス、カリブ スーペリア

メニュー:チューリップのフライドチキン、ビーフシチューパイ、クリスマスカラーのドリアなど15種のメニューとスパークリングワイン1本(2名利用時はハーフボトル、3〜4名利用時はフルボトル)

※パーティーセットのお届け可能時間は午後6時〜午後10時

ホテル ユニバーサル ポートの「クリスマスパーティーメニュー付き宿泊プラン」は、友人や家族と過ごす、大はしゃぎのクリスマスパーティーステイにぴったりのプランです。

部屋まで届けてもらえるパーティーメニューは、おしゃべりしながら楽しめる15種類の料理と、スパークリングワイン1本を用意。

カナッペ6種は、ローストビーフとチェダーチーズ、スモークサーモンとサワークリームなどのマリアージュが楽しめます。

スノーホワイトのような真っ白なバンズのバーガーや、ワンハンドで食べられるビーフシチューパイなど、食べ応えも十分です!

ホテル ユニバーサル ポート「シャンパン&オードブル付き宿泊プラン」

シャンパン&オードブル付き宿泊プラン(イメージ)

期間:2024年11月5日(火)〜12月25日(水)

料金:2名1室利用 1名あたり(朝食付き)18,500円〜

客室:オーシャンデラックス、オーシャンキング、カリブデラックスコーナー、Girlyルーム 他

メニュー:オードブル&デザート6種とシャンパン1本(2名利用時はハーフボトル、3〜4名利用時はフルボトル)

※シャンパン&オードブルのお届け可能時間は午後6時〜午後10時

ホテル ユニバーサル ポートの「シャンパン&オードブル付き宿泊プラン」は、恋人や夫婦で過ごすクリスマスにおすすめ。

シャンパンは、柑橘類や白い花のような香りに、小さな赤い果実のニュアンスも感じられるものが用意されます。

生ハムとクリームチーズ、苺、フランボワーズなどとのマリアージュが楽しめるメニューがお部屋に届けられるプランです☆

サンタクロースがプレゼントを届けるプランや、お部屋でクリスマスパーティーを楽しめるプランなど、4種類のクリスマス宿泊プラン。

「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」にて2024年12月25日まで販売されるクリスマス宿泊プランの紹介でした!

