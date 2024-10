五感で感じるクリスマスディナーも！リーベルホテル大阪「クリスマスイベント」

「リーベルホテル大阪」は、2024年11月1日(金)から2024年12月25日(水)まで、ホテル開業5周年を記念し、5周年記念クリスマスイベント「Go for LIBER! 感謝の気持ちを込めて、五感を満たすスペシャル・クリスマスモーメント」を開催します。

リーベルホテル大阪「クリスマスイベント」

「リーベルホテル大阪」は、2024年11月1日(金)から2024年12月25日(水)まで、ホテル開業5周年を記念し、5周年記念クリスマスイベント「Go for LIBER! 感謝の気持ちを込めて、五感を満たすスペシャル・クリスマスモーメント」を開催。

■『Go for LIBER! 感謝の気持ちを込めて、五感を満たすスペシャル・クリスマスモーメント』概要

華やかなホリデーシーズンの訪れを感じさせる煌びやかなイルミネーションやクリスマスツリーがお出迎えし、ロビーで開催するミュージックライブやクリスマスディナーコースの提供など、五感を満たす様々なクリスマスイベントを開催。

「日常から心身を解放し、非日常を満喫できるホテル」をモットーに、大人のホリデーシーズンにふさわしい上質で優雅な時間を演出します。

マイケル・リー氏

■SPECIAL EVENT

マイケル・リー スペシャル ミュージックライブ

卓越したキーボードテクニックとナチュラルな歌声は、聴く者をリラックスさせてくれる不思議な魅力に溢れています。

開催日 :2024年12月21日(土)

開催場所・時間:1F ロビー 1回目 10:30〜/

2回目 14:00〜 各約20分

3F Dining BRICKSIDE 1回目 18:30〜/

2回目 20:00〜 各約20分

料金 :ホテル利用者無料

出演者 :マイケル・リー(キーボード、ヴォーカル)

※Dining BRICKSIDEでの開催時は、お食事をされた方限定とさせていただきます。

■クリスマスツリー&イルミネーション

ホテル内敷地の各所にクリスマスツリーやイルミネーション装飾「LIBER’S Illumination -Feel the Shine -」が展開されます。

ロビーには、クリスマスの雰囲気を最高潮に盛り上げる、高さ約5mのゴージャスなツリーがゲストの皆さまをお出迎え。

約42,000球のシャンパンゴールドに輝くイルミネーションは、エントランスから広大なテラスへと星明かりが導きます。

光の輝きを感じ、幸福感に満ち溢れたクリスマスのひとときを過ごせます。

開催場所:1F エントランス、3F テラス:イルミネーション

1F ロビー:クリスマスツリー

開催期間:2024年11月1日(金)〜2025年2月28日(金)予定

※クリスマスツリーは、12月25日(水)まで

■五感で感じるクリスマスディナーコース

前菜の本ズワイカニ、手長海老、タラバガニを使用した「甲殻類のトリロジー3部作」をはじめ、メインは国産牛サーロインをじっくり低温で加熱した「炭火炙り焼きローストビーフ」など、クリスマスらしい豪華なお料理を取り揃え、デザートはクリスマスツリーに見立てた苺とピスタチオのムース「ジョワイユ・ノエル ミルクジェラート添え」が華やかにコースを締めくくります。

五感で感じながら、聖なる夜の特別な時間を堪能できます。

販売期間: 2024年12月14日(土)〜12月25日(水)

販売場所: 1F Cafe & Bar LIBER

料金 : 15,000円(食前酒付き)

予約URL : https://www.tablecheck.com/shops/hotel-liber-cafebar/reserve?menu_items[]=670907f95d29b64406133311

クリスマス・アフタヌーンティー

クリスマス・アフタヌーンティードリンク

■「ホリデー・スパークル・アフタヌーンティー」

ホリデーシーズンの輝きをテーマにしたクリスマス・アフタヌーンティー。

クリスマスの象徴的なカラーと、オーナメントやツリーをモチーフに取り入れたデザートで、冬の幻想的なひとときを演出します。

優雅な午後のひとときを楽しめます。

販売場所: 1F Cafe & Bar LIBER

販売期間: 2024年11月1日(金)〜12月25日(水)

料金 : 4,900円

(ノンアルコールカクテル・コーヒー/紅茶付き)

5,500円

(スパークリングカクテル、又はショートカクテル・コーヒー/紅茶付き)

クリスマスアフタヌーンティー 予約URL: https://www.tablecheck.com/shops/hotel-liber-cafebar/reserve?menu_lists[]=670ca9c08e89f5bd1d865014

※掲載写真はすべてイメージです。

※記載の料金はすべて消費税込みとなります。

※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。

※企画内容は、予告なく変更になる場合があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 五感で感じるクリスマスディナーも!リーベルホテル大阪「クリスマスイベント」 appeared first on Dtimes.