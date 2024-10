和菓子の素材を使用！叶 匠寿庵「野坐ジェラート」

叶 匠寿庵は、小豆や柚子など和菓子の素材を使用した「野坐ジェラート」を、ご自宅でも楽しめるギフトBOXとして叶 匠壽庵公式オンラインショップにて2024年11月1日(金)より販売します。

それに先立ち公式オンラインショップでの事前予約受付を10月17日(木)10時30分より開始します。

叶 匠寿庵「野坐ジェラート」

商品名 : 野坐ジェラート10個入

価格 : 税込5,940円 ※送料込み

販売店舗 : 叶 匠壽庵公式オンラインショップ

阪急プレミアムフードギフトカタログ

予約受付 : 叶 匠壽庵公式オンラインショップにて

2024年10月17日(木)10時30分開始

https://onlineshop.kanou.com/c/all-year/noza-gelato/detail-1350500

販売期間 : 2024年11月1日(金)より順次出荷 通年販売予定

内容量 : 各120ml

豆乳×2個、しるこ×2個、抹茶×2個、柚子×2個、

くりきんとん×1個、清見×1個

特定原材料等: 大豆

■野坐ジェラートとは

国産大豆を搾った豆乳をベースに、小豆・柚子・栗など和菓子づくりに使用している素材それぞれがもつおいしさをそのまま合わせた「和のジェラート」。

和菓子屋 叶 匠壽庵の本拠地である寿長生の郷の里山の空気、風景、営みを感じながら、里山の恵みを味わってほしい、そんな思いでできたこだわりのジェラートです。

2023年夏から寿長生の郷にて期間限定で提供していた「野坐ジェラート」を、いつでもご自宅で楽しめるギフトBOXとして、叶 匠壽庵公式オンラインショップで購入出来るようになりました。

野坐ジェラートを提供している寿長生の郷 里山館

豆乳 :国産大豆を使用した豆乳と和三盆糖を合わせて優しい甘みに。

しるこ :餡職人が自社で炊き上げた北海小豆のこし餡をそのまま合わせた、和菓子屋ならではの“しるこジェラート”。

抹茶 :宇治抹茶を使った、甘さ控えめな濃厚抹茶。

柚子 :高知県産の柚子酢と寿長生の郷で採れた柚子皮を使い、果実そのままを食べているかのような風味に。

くりきんとん:くりきんとんの素材をそのままに、裏ごしした栗と白餡、さらに渋皮栗を合わせて濃厚に。

清見 :和歌山県産の清見果汁を合わせて爽やかな味に。

豆乳ベースの6種類の味が楽しめる

