東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」にて「Winter Afternoon Tea(ウィンターアフタヌーンティー)」を提供。

国産牛の赤ワイン煮込みや苺をまるごと一粒使ったマカロン、雪だるま形のチョコレートをのせたかわいいグラスデザート、2つの味が楽しめるピスタチオケーキなど全14種類のメニューを楽しめます!

ヒルトン東京ベイ「silva(シルバ)」Winter Afternoon Tea(ウィンターアフタヌーンティー)

期間:2024年11月6日(水)〜12月29日(日)

提供時間:11:00〜17:00

料金:5,200円(税・サ込)

メニュー:

デザート:・一粒苺のホワイトマカロン ブリュレ仕立て・ティラミス風キャラメルナッツタルト・木頭柚子ゼリーと温州みかんの羊かん・クレームダンジュのスノーマンパフェ ロゼスパークリングゼリー・ラズベリーガナッシュとチョコクリームのピスタチオケーキ・星空のホワイトチョコ&コーヒームース・アップルカスタードパイ・プレーンスコーン、ピスタチオスコーン・クロテッドクリーム、キウイ&チアシードジャム、イタリアンマロンクリームセイボリー:・“エンパナディージャ” タコとトマトソースのパイ包み揚げ・国産牛の赤ワイン煮込み ブルゴーニュ風・ズワイガニとブロッコリーのサラダ・カリフラワーとキノコのグラタン・ニンジンのパンナコッタ ほうれん草のチュイール添え・クリームチーズとクルミのオープンサンドドリンク:銘茶コレクション「t-シリーズ」の紅茶や全9種のコーヒーメニュー

会場:ヒルトン東京ベイ ロビー階 バーラウンジ「silva(シルバ)」

予約:TEL 047-355-5000(代) レストラン部 ※事前予約制

※紅茶・コーヒーを好きなだけおかわり自由

ヒルトン東京ベイのバーラウンジ「silva(シルバ)」にて、全14種を堪能できる「Winter Afternoon Tea(ウィンターアフタヌーンティー)」が登場。

まるごと一粒の苺をサンドしたマカロンや、雪だるまの形をしたチョコレートをのせたグラスデザートなどを楽しめます☆

セイボリーには、冬にぴったりな国産牛の赤ワイン煮込みや、旬のカリフラワーとキノコのグラタンなどがラインナップ。

11時から夕方5時までの間、紅茶やコーヒーとともに、心ゆくまで寛げる期間限定のアフタヌーンティーです。

一粒苺のホワイトマカロン ブリュレ仕立て/木頭柚子ゼリーと温州みかんの羊かん/クレームダンジュのスノーマンパフェ ロゼスパークリングゼリー

「一粒苺のホワイトマカロン ブリュレ仕立て」(写真 プレート左上)

雪のように真っ白なマカロンと、濃厚なホワイトチョコレートクリームで苺まるごと1粒をサンドした「一粒苺のホワイトマカロン ブリュレ仕立て」

マカロンの表面をカソナードでこんがりと焼き、苺とクリームの甘酸っぱい味わいに香ばしさをプラスしています。

「ティラミス風キャラメルナッツタルト」(写真 プレート右上)

キャラメルと砕いたミックスナッツを合わせてタルトに敷いた「ティラミス風キャラメルナッツタルト」は、マスカルポーネのムース入り。

仕上げに生クリームを絞り、ココアと3種類のナッツを飾っています。

コーヒーシロップの代わりにキャラメルを使ってティラミス風に仕上げ、ほろ苦さとナッツの香ばしさを感じる一品です☆

「木頭柚子ゼリーと温州みかんの羊かん」(写真 プレート下)

華やかなお祝いシーズンにぴったりな、金紛と木頭柚子の皮をあしらった和風デザート「木頭柚子ゼリーと温州みかんの羊かん」

クッキーの上に、温州みかんジュースと白あんで作った羊かんと、木頭柚子ピューレで作ったゼリーを重ねています。

みかんの甘みと柚子の苦みのバランスにこだわったデザートです!

「クレームダンジュのスノーマンパフェ ロゼスパークリングゼリー」(写真 右)

「クレームダンジュのスノーマンパフェ ロゼスパークリングゼリー」は、しんしんと降り積もる雪をイメージし、愛らしい雪だるまを飾ったグラスデザート。

苺とブルーベリーを入れたロゼスパークリングワインゼリーに、薄く削ったホワイトチョコレートとクレームダンジュ入りのメレンゲをのせています。

雪だるまの顔部分のチョコレートにもクレームダンジュを使い、チーズの爽やかな風味も存分に味わえるひと品です☆

ラズベリーガナッシュとチョコクリームのピスタチオケーキ/星空のホワイトチョコ&コーヒームース/アップルカスタードパイ

「ラズベリーガナッシュとチョコクリームのピスタチオケーキ」(写真 左上)

1つで2種類の味わいを堪能できる「ラズベリーガナッシュとチョコクリームのピスタチオケーキ」

ピスタチオとアーモンドを合わせた生地にラズベリージャムを塗り、ラズベリーガナッシュとチョコレートクリームをそれぞれ挟んでいます。

ラズベリーと雪の結晶形のチョコレートを飾り、ツリーのように仕上げた見た目もポイントです!

「星空のホワイトチョコ&コーヒームース」(写真 右上)

上に冬の星空をイメージして星型のチョコレートを飾った「星空のホワイトチョコ&コーヒームース」は、ホワイトチョコレートとコーヒーのムースにチョコレートソースを閉じ込めまたスイーツ。

ザクザク食感を加えるため、ミルクチョコレートにアーモンドとヘーゼルナッツのプラリネを合わせて、クッキーの上に忍ばせています。

「アップルカスタードパイ」(写真 下)

甘酸っぱいりんごのコンポートと、クレームダマンドを丸く包んで焼き上げた「アップルカスタードパイ」

仕上げにのせるミントの葉は、パイを眺めたときにりんごに見えるようにとシェフが考案。

提供時の温かいうちにいただきたいデザートです!

プレーンスコーン、ピスタチオスコーン/クロテッドクリーム、キウイ&チアシードジャム、イタリアンマロンクリーム

スコーンは定番のプレーンスコーンのほか、ピスタチオパウダーとピスタチオペーストを使用して、色合いだけでなくピスタチオの香りと風味も追及したスコーンも登場します。

お供には、なめらかな口溶けの「クロテッドクリーム」に、「キウイ&チアシードジャム」と「イタリアンマロンクリーム」の3種類をラインナップ。

キウイと砂糖で炊き上げたキウイジャムにチアシード加えたプチプチ食感が楽しめるジャムや、イタリアのマロンクリームに白あんとサワークリームを組み合わせたクリームもお好みで楽しめます☆

“エンパナディージャ” タコとトマトソースのパイ包み揚げ/国産牛の赤ワイン煮込み ブルゴーニュ風/ズワイガニとブロッコリーのサラダ

「“エンパナディージャ” タコとトマトソースのパイ包み揚げ」(写真 左下)

揚げ餃子のような見た目のスペイン料理「エンパナディージャ」を、旬の真タコを使ってアレンジした「“エンパナディージャ” タコとトマトソースのパイ包み揚げ」

タコとセロリ、玉ねぎなどの香味野菜を細かくしてからトマトソースでじっくりと煮込み、パイ生地で包んで揚げています。

旨味がぎゅっと詰まった揚げパイは、温かいうちにいただきたいメニューです。

「国産牛の赤ワイン煮込み ブルゴーニュ風」(写真 上)

マッシュポテトとともに楽しみたい「国産牛の赤ワイン煮込み ブルゴーニュ風」

フランス料理「ブフ・ブルギニヨン」から着想を得た煮込み料理です。

程よく脂がのった柔らかい国産牛を香味野菜と赤ワインで一晩マリネし、翌日3〜4時間かけてじっくり煮込みます。

「ズワイガニとブロッコリーのサラダ」(写真 右下)

「ズワイガニとブロッコリーのサラダ」は旬のズワイガニを使用し、祝祭感を感じられる色合いが美しいセイボリー。

エビを使ったオレンジ色の「アメリケーヌソース」とマヨネーズで和え、相性の良いブロッコリーと合わせてサラダ仕立てにしてあります。

カリフラワーとキノコのグラタン/ニンジンのパンナコッタ ほうれん草のチュイール添え/クリームチーズとクルミのオープンサンド

「カリフラワーとキノコのグラタン」(写真 左)

「カリフラワーとキノコのグラタン」は、自家製のベシャメルソースとカリフラワーをベースにした濃厚グラタン。

キノコや玉ねぎ、ベーコンなど旨味を感じられる食材を加えており、パルメザンチーズとパン粉によるこんがりとした焼き色と香ばしい匂いが食欲を掻き立てます。

「ニンジンのパンナコッタ ほうれん草のチュイール添え」(写真 プレート左)

ニンジンの葉に見立てた、ほうれん草のチュイールがサクッとした食感のアクセントになった「ニンジンのパンナコッタ ほうれん草のチュイール添え」

甘みが強い冬ニンジンのピューレに、生クリームとマスカルポーネチーズでコクを加え、口当たり良いパンナコッタに仕上げられています。

「クリームチーズとクルミのオープンサンド」(写真 プレート右)

「クリームチーズとクルミのオープンサンド」は、セルフィーユと合わせたクリームチーズを塗ったオープンサンドウィッチ。

クリームチーズと相性の良い、クルミのほろ苦さやさっくりとした食感が味わいのアクセントです。

ドリンク

ドリンクは、料理や気分に合わせて選べる紅茶とコーヒーが豊富に用意されます。

紅茶はスリランカ(セイロン)で誕生した初のティーブランド「Dilmah(ディルマ)」の、世界の上質な茶園から厳選した珠玉の銘茶コレクション「t-シリーズ」から、全10種類がラインナップ。

「シングルエステート・ダージリン」や「オリジナル・アールグレイ」などの定番の紅茶をはじめ、「ピュア・ペパーミント」や「ピュア・カモミール・フラワー」などのハーブティーまで楽しめます。

コーヒーは栽培から収穫・精製・焙煎・ブレンド・粉砕など、すべてのプロセスにこだわり抜いた、高品質で豊かな味わいの「ネスプレッソ」を使ったエスプレッソをはじめ全9種類。

カフェラテやキャラメル・ラテ・マキアートなど、さまざまなコーヒーメニューが用意されます。

追加オーダー:モクテル「Blessing of Winter(冬の祝福)」

追加料金:850円(税・サ込)

バーテンダーが考案したモクテル「Blessing of Winter(冬の祝福)」も追加料金で注文可能。

「Blessing of Winter」は、冬の祝祭感と温かみを感じるような色合いのモクテルがイメージです。

食前酒として有名なイタリアのカクテル「アペロールスプリッツ」のような、軽くて爽やかな味わいをノンアルコールドリンクとして作られています。

オレンジシロップをベースに、甘酸っぱいクランベリージュースとディルマの茶葉「マンゴー&ストロベリー」を合わせた、フルーティーな味わいが特徴。

真っ白な雪をイメージしたグラスに、オレンジピールやバラ、ローズマリーを添えて華やかに仕上げられています。

Winter Afternoon Tea(ウィンターアフタヌーンティー)テイクアウト

販売期間:2024年11月6日(水)〜12月29日(日)

お渡し時間:11:00〜19:00

お渡し場所:ヒルトン東京ベイ ロビー階 バーラウンジ「silva(シルバ)」

料金:2名分 9,900円(税込) ※1セット(2名分)ごとに販売

内容:デザート8種×2セット/セイボリー6種×2セット/ティーバッグ5種×2セット/ホテルオリジナルテイクアウトボックス

予約:TEL 047-355-5000(代) レストラン部 ※お渡し日の前日23:00までの事前予約制

「Winter Afternoon Tea」は、自宅や客室など好みの場所で堪能できるよう、テイクアウトでも提供。

3段になったホテルオリジナルボックスで持ち帰れるので、おうち時間のお楽しみにはもちろんのこと、贈答用煮もおすすめのテイクアウトです☆

Kiwi Fruit Chia Seed Jam(キウイ&チアシードジャム)

期間:2024年11月6日(水)〜2024年12月29日(日)

時間:11:00〜22:00

料金:1,750円(税込)

販売場所:ヒルトン東京ベイ ロビー階 テイクアウトデリ「FRESH CONNECTION(フレッシュ・コネクション)」

予約:TEL 047-355-5000(代) レストラン部 ※予約は受取日の4日前まで、店頭販売分は数に限りがあります

「Winter Afternoon Tea」で提供される「Kiwi Fruit Chia Seed Jam(キウイ&チアシードジャム)」も販売。

キウイジャムとチアシードのプチプチ食感が絶妙なジャムを、自宅でも楽しめます!

国産牛の赤ワイン煮込みや苺をまるごと一粒使ったマカロンなど、全14種が楽しめるアフタヌーンティー。

ヒルトン東京ベイ「silva」の「Winter Afternoon Tea」は、2024年11月6日から12月29日まで提供です!

※表記内容は変更になる場合もあります

※仕入れ状況によりメニューが変わる場合があります

※写真はイメージです

※テイクアウトは容器やデコレーションの一部が変更になる場合があります

