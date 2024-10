フワフワのカステラをラスクに！もち処一久大福堂「姫君のおきにいり」

「もち処一久大福堂」は2024年9月に創業100周年を迎えました。

もち処一久大福堂「姫君のおきにいり」

商品名 : 戦国銘菓 姫君のおきにいり

価格 : 1個 45g 350円(プレーン、抹茶、チョコ)、

1箱(3個入り)1,200円(税込)

発売日 : 2024年10月19日(土)

発売店舗: <札幌>札幌月寒中央店、札幌円山店、札幌南郷8丁目店、

札幌琴似店、丸井今井札幌店、札幌三越店、

大丸札幌店、清田ミニショップ

<旭川>旭川本店、フィール旭川店、旭川空港店

<函館>丸井今井函館店

<当別>道の駅とうべつ店

ECサイト: https://daifukudo.myshopify.com/products/1015-1

「もち処一久大福堂」は2024年9月に創業100周年を迎えました。

これを記念して、【戦国銘菓「姫君のおきにいり」】を開発し、2024年10月19日より一久大福堂全店とECサイトにて販売!

創業時から餅づくりにこだわり、朝生菓子と呼ばれる賞味期限が1日限りの餅や大福をメインに販売してきましたが、日持ちのする洋菓子商品開発にも取り組んでおり、しっとりした食感が楽しめる和風のフィナンシェ「あん入りフィナンシェ小判」や、バター餡のお饅頭をコーティング用チョコーレートを包んだ「ぽぬぐるシマエナガ」、プルッとした食感とやさしい甘さが特徴のカステラ「KENJI KAWAGUCHI北海道加須底羅」などの商品も誕生しています。

今回創業100周年を記念して、砂糖の消費拡大・イメージアップに取り組むプロジェクト「天下糖一プロジェクト」とタイアップし、北海道産の砂糖、小麦粉、牛乳、バターを使用した【戦国銘菓「姫君のおきにいり」】を開発しました。

一久大福堂独自の技法で仕上げたフワフワのカステラをラスクにし、道産砂糖で作った金平糖で彩った、軽やかな食感と優しい甘さが特徴のなお菓子です。

味はプレーン、抹茶、チョコの3種類を用意し、1個350円、1箱(3個入り)1,200円で10月19日より一久大福堂全店にて販売を開始します。

