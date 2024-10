おしゃれな人がこぞって愛用する「DIDION」から“ホリデーコフレ”が登場！限定グリッターが優秀すぎる…

有名ブランドから、“ホリデーコフレ”が続々とお目見えする今の時期。ときめきがぎゅっと詰まった特別なコスメたちは、つい毎年ゲットしたくなっちゃいますよね。コスメブランド「 DIDION(ディディオン) 」からも、クリスマスに向けた限定コスメセットが登場。11月1日(金)の発売に先がけて、全国各地で順次開催中のポップアップでは、先行販売が行われていますよ。「DIDION」からホリデーコフレがお目見え

“LISTEN TO YOUR COLOR”をコンセプトに、ほかのブランドにはない独自のカラーラインナップのアイテムを展開する「DIDION」。遊び心とエッジさをメイクに取り入れる、感度の高いおしゃれさんから人気を集めているブランドです。そんな「DIDION」から登場するクリスマスコフレ「DIDION “Starry Night Coffret” SET」(税込3410円)は、大人気のグリッターとプランピングリップスティックのセット。どちらもセット限定の新色だというから、特別感たっぷりですね。マルチに使えるミルキーパールの“グリッター”「DIDION LIQUID GLITTER」は、使い方次第でメイクの印象を自由自在にコントロールできるグリッター。アイシャドウに重ねたり、下まぶたや目頭へのポイント使いをしたりと、マルチに使える大人気アイテムです。目元への負担も少なく簡単にメイクオフできる、ウォーターベース処方なのもうれしいところ。「DIDION “Starry Night Coffret” SET」の新色『08 Horizon』は、ミルキーパールの繊細な輝きがポイントです。アイシャドウのベースやハイライトなど、マルチユースしやすい優秀カラーなんだそうですよ。深みカラーの“リップ”は秋冬の必需品になりそう「DIDION “Starry Night Coffret” SET」には、プランプ効果のあるリップスティック「DIDION PLUMPING LIPSTICK」の新色『07 Leon』もイン。「DIDION PLUMPING LIPSTICK」は、発色、ツヤ、うるおいの絶妙なバランスを追求したテクスチャーが、膜を張るように唇にピタっと密着するといいます。プランプ効果によって唇をボリューミーに仕立ててくれるから、ベースに仕込むのもおすすめ◎『07 Leon』は、深みのある赤をベースに、ブラウンを効かせたカラーです。落ち着きのある大人っぽい印象で、シックな秋冬ファッションにもぴったりとハマりそう。ミルキーなパールグリッターと組み合わせて、クラシカルなホリデーメイクを完成させちゃいましょ。クラシカルなメイクでホリデームードを盛り上げちゃお「DIDION “Starry Night Coffret” SET」は、キャンディーバッグをイメージした、サックスブルーの限定パッケージも素敵。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもうってつけです。11月1日(金)10:00よりDIDION ONLINE SHOPにて販売されるほか、愛知・名古屋タカシマヤ ゲートタワーモールをはじめとしたポップアップショップでも購入可能。ぜひホリデーシーズンのおしゃれを盛り上げる、クラシカルなメイクを楽しんでみてくださいね。「DIDION “Starry Night Coffret” SET」販売スケジュールJURK x DIDION POP UP SHOP期間:10月16日(水)〜22日(火)場所:名古屋 タカシマヤ ゲートタワーモール2F(愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-3)JURK SHOP TOKYO DIDION “Starry Night Coffret” SET 先行発売POP UP SHOP期間:10月26日(土)〜27日(日)場所:東京都港区南青山6-7-2 VORT南青山1FMOOD or NATURE (DIDION常設店舗)販売開始日:10月31日(木)〜場所:渋谷スクランブルスクエア5階(東京都渋谷区渋谷2丁目24-12)HAIR & MAKE Laji DIDION POP UP SHOP期間:11月1日(金)〜17日(日)場所:大阪府大阪市中央区北浜東1-17北川ビル3FDIDION ONLINE SHOP販売開始日時:11月1日(金)10:00〜https://didion-beauty.com/参照元:ファッションネット株式会社 プレスリリース