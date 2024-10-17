Ê¼ÌòÃæ¤Ê¤Î¤Ë¡ÄBTS¤Î¥¸¥ß¥ó¼Â²È¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿à¥¢¡¼¥ß¡¼á
¡¡º£·î13Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBTS¡×¤Î¥¸¥ß¥ó¤µ¤ó¤¬29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤ª½Ë¤¤¤Î¤¿¤á¥¢¡¼¥ß¡¼¡ÊBTS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤¬àÀ»ÃÏá¤Ø½¸·ë¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢»ä¤â¥¸¥ß¥ó¤µ¤ó¤Î´é¤¬Âç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿ÀìÍÑ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÌÜÅªÃÏ¤Ï¥¸¥ß¥ó¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë³ø»³»ÔÆâ¤Î¥«¥Õ¥§¤À¡£³«Å¹30Ê¬Á°¤Ë¤Ï´û¤Ë¿ôÉ´¿Í¤¬Îó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê¹ÔÎó¤Ï¡¢BTS¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñ´ú¤ò·Ç¤²¤¿¿Æ»Ò3¿Í¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤«¤é´Ý1Æü°Ê¾å¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡à¿ä¤·á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥»¥ó¥¤¥ë¡ÊÃÂÀ¸Æü¡ËÅÏ´Ú¡×¤È¸Æ¤Ö¤é¤·¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÜ¿Í¤Ï¸½ºß¡¢Ê¼ÌòÃæ¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ËÀÊ¤ËÃå¤±¤¿¤Î¤ÏÊÂ¤Ó»Ï¤á¤Æ4»þ´Ö¸å¡£Å¹Æâ¤ÏÇ®µ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢½Ð¸ý¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥ß¡¼¤¬»Ä¤·¤¿²ÖÂ«¤äÂ£¤êÊª¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â¤«¡ª¡×¤ÈÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¹¤Î³°¤Ç¡¢·Ù»¡¤ä¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤¬·ÙÈ÷¤ËÌÜ¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Î¥½¥¦¥ë¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç»ÔÌ±¤¬¼«Á³¤Ë½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÄ¹¤Ë°ÂÁ´´ÉÍý¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÃÂÀ¸ÆüÁ°¸å¤Ç¡¢ºÇÂç3Àé¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¡¢·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ú¹ñ¤Î¿ä¤·³è¤Ïº£¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÃÏ¸µ·ÙÈ÷¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê³ø»³¡¦Ê¿»³À®Èþ¡Ë