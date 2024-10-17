à±Ç¤¨¥¬¥ÁÀªá23ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬à±Ç¤¨¤ÎÎ¢Â¦á¤òÂç¸ø³«¡ª¡ÖÎ¢Â¦¤ÏÂçÊÑ¡×¡Ö¥·¥å¡¼¥ë¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î±Æ»³Í¥²Â(23)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦ÆâÅÄÆÆ¿Í»á(36)¤Îà±Ç¤¨¼Ì¿¿á¤Î¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹±Æ»³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿±Æ»³¤Ï¡¢Ëþ°÷¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ëÆâÅÄ»á¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤ÆâÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢±Ç¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢ÆâÅÄ»á¤¬¼«¿È¤ÎX¤ÇÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö#photobyYukaKageyama#¾å¼ê#¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¥Ý¥¹¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Æ»³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÆâÅÄ»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö±Ç¤¨¥¬¥ÁÀª¤Î±Æ»³¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆâÅÄ»á¤ò»£¤ë±Æ»³¤ò¸å¤í¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢ÆâÅÄ»á»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö±Ç¤¨¤ÎÎ¢Â¦¤ÏÂçÊÑ¡×¡Ö±Æ¤Á¤ã¤ó¾å¼ê¤¤¡¡¤¦¤Ã¤Á¡¼¤ÎÎÉ¤µ¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤ë¡×¡Ö»£¤é¤ì¤Æ¤ë¿Í¡¡»£¤Ã¤Æ¤ë¿Í¡¡»£¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ò»£¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¹½¿Þ ¤¹¤¥¤´¤¯¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡ª¡ª¡×¡ÖÆâÅÄ¤µ¤ó¥·¥å¡¼¥ë¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡ÖÆó¿Í¤Î´Ø·¸ÀÂº¤¤¡ª¡ª ¤â¤Ã¤È¶¦±é¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£