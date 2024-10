QUICKとトレーダムは、企業の外国為替業務を支援するため販売代理店契約を締結しました。

QUICKとトレーダムは、企業の外国為替業務を支援するため販売代理店契約を締結。

10月17日より、為替業務高度化に取り組む企業に対し、QUICKのリアルタイム金融情報サービス「QUICK Workstation」とトレーダムが提供するAI為替リスク管理システム「トレーダム為替ソリューション」を販売。

両社の強みを活かしたサービスにより、以下のような業務にお役立ていただくことが可能となります。

・「QUICK Workstation」の情報や為替計算機能で外為市場の正確な現状把握と分析が可能。

・「トレーダム為替ソリューション」が、AIと金融工学に基づき、為替トレンドを予測し、最も安定的かつ有利なヘッジ戦略を提案。

・「トレーダム為替ソリューション」で、受発注情報と為替予約情報を統合して管理、煩雑な外貨管理の効率化が可能。

過去の為替取引を分析・評価し、ヘッジポリシーの最適化にも寄与。

QUICKとトレーダムの2社が協力してサービスを提供することで、一連の為替業務をサポートし、為替相場変動によるリスクを抑え、収益の安定と改善を実現していきます。

