2024年グッドデザイン賞受賞「金蝶体」の新バージョンも！ダイナコムウェア「ダイナフォント59書体」

ダイナコムウェアは、ダイナフォント年間ライセンス「DynaSmart V」「DynaSmart 教育機関向けプラン」「DynaSmart 学生版」を契約の方に向けて“豊穣の文字の秋”となるダイナフォント59書体を2024年10月17日(木)より提供中です。

ダイナコムウェア「ダイナフォント59書体」

■提供書体の紹介

・新しい使い道が見つかる新バージョン書体「金蝶体B」「京劇体A」「POPミックスA」

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1174

・人気デザイン書体“綜藝体”のテロップ書体「綜藝体S」

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1171

・「青花ゴシック体」に韓国語、「金剛明朝体」にタイ語モダンタイプがそれぞれ追加

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1173

・使って楽しい個性豊かな5種類の「欧文フォント」

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1172

・宋朝体をデジタル表示用に磨き上げた“千磨百錬”の文字「玉刻華宋」

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1170

その他にも毛筆系書体「華康楷書体B」「顔真卿体」「魏碑体」のPro1-6N版およびPro1-6版も提供。

ダイナフォント2024年秋の新書体では、2024年グッドデザイン賞受賞書体としても今後ますます注目を集める「金蝶体」の新欧文バージョンから人気書体の新かなデザイン書体、テロップ新書体や欧文新書体など、これまでダイナフォントを支えてきた定番の書体たちが新たな表情が見せてくれます。

<提供書体概要>

【1】2024年グッドデザイン賞を受賞した詩情に溢れる“金蝶体”の新欧文バージョン「金蝶体B」

「金蝶体」は台湾の高名な詩人である周夢蝶氏の小楷書道から着想を得て、手書きの慎重さとぬくもりをそのままに“蝶”をコンセプトとして、躍動する生命力を表現したダイナフォント2024年話題の新書体です。

10月16日に2024年グッドデザイン賞を受賞するなど、リリースから現在に至るまで大きな注目を集める「金蝶体」に、2024年秋の新書体として新デザインの欧文を収録したバージョン「金蝶体B」がリリースされました。

「金蝶体B」では2024年の春に先行リリースした「金蝶体A」と異なる筆の質感にこだわり漢字の雰囲気により近づけた新たな欧文を収録しています。

▼理想の欧文を求めて -金蝶体B-

https://www.dynacw.co.jp/fontstory/fontstory_detail.aspx?s=665

▼「金蝶体」を紐解くダイナフォントストーリー「DynaFont PICK UP書体-金蝶体」

https://www.dynacw.co.jp/fontstory/fontstory_detail.aspx?s=653

▼詩情のある空間を作り出し緩慢な生命の本質を取り戻す文字「金蝶体」が2024年グッドデザイン賞を受賞

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1175

ダイナフォント「金蝶体B」

【2】安定感のある“かな”による新たな水袖の文字「京劇体A」

「京劇体」はゴシック体をベースに、中国の伝統演劇である“京劇”で着用する衣装の袖に付けられた“水袖”と呼ばれる白い絹をモチーフにして喜怒哀楽を表現した人気書体です。

「京劇体A」では従来の「京劇体」と異なる、安定感のある新たな“かな”を収録しています。

▼安定感のある“かな”による新たな水袖の文字 -京劇体A-

https://www.dynacw.co.jp/fontstory/fontstory_detail.aspx?s=666

ダイナフォント「京劇体A」

【3】記号的な“かな”による新しいPOPな文字「POPミックスA」

「POPミックス」は均一な線とD形のエレメントが特長となるPOP系書体です。

端正な雰囲気の中にも遊び心を持ち合わせ、様々な場面で使用されている人気書体となります。

「POPミックスA」では従来の「POPミックス」と異なる、漢字との統一感を出した新たな“かな”を収録しています。

▼記号的な“かな”による新しいPOPな文字 -POPミックスA-

https://www.dynacw.co.jp/fontstory/fontstory_detail.aspx?s=667

ダイナフォント「POPミックスA」

【4】人気デザイン書体“綜藝体”のテロップ書体「綜藝体S」

「綜藝体」は、ゴシック体をベースとした正方な形に、曲がりやハネの先端部分をカーブさせたデザイン書体です。

インパクトがありながらも軽妙さもある字形は汎用性に優れており、映像やゲーム、コミックなど様々なコンテンツで多くの採用実績があります。

「綜藝体S」は“テロップ書体”として「綜藝体」を液晶画面のあらゆるサイズでの表示に対応させました。

ダイナフォント「綜藝体S」

【5】明るくクリーンな韓国語の文字「青花ゴシック体 韓国語」

「DF Qing Gothic KR12(青花ゴシック体 韓国語)」は、Webなどのデジタルデザインでの使用を念頭に、明るくクリーンなイメージに仕上げたニュートラルなゴシック体による韓国語フォントです。

先行リリースした日本語版同様、シンプルでモダンな字形に広々としたふところ、字幅によって筆画間の空間を狭めることで向上した視認性と柔らかい読み心地が特長となります。

W1〜W7まで7ウエイト、文字セットはAdobe-Korea1-2準拠による18,352文字に対応しています。

ダイナフォント「青花ゴシック体 韓国語」

【6】柔剛競演によるタイ語の文字「金剛明朝体 タイ語モダンタイプ」

「DF King Serif THM10(金剛明朝体 タイ語モダンタイプ)」は、彫刻の鋭敏さを和らげて書の人間味あふれる気品を備えることで視覚的にも温かくやさしい印象を与える「金剛明朝体」の特長を受け継いだタイ語のモダンタイプのフォントです。

モダンタイプはループがないデザインなど欧文との親和性が高く、先行リリースしているループがある伝統的なスタイルの「金剛明朝体 タイ語」と用途に合わせてお使い分けいただけます。

W2〜W9まで8ウエイト、文字セットはUnicode準拠による211文字に対応しています。

▼「金剛明朝体」特設サイト

https://www.dynacw.co.jp/product/kingserif/

ダイナフォント「金剛明朝体 タイ語モダンタイプ」

【7】使って楽しい個性豊かな5種類の欧文フォント

ダイナフォントの強いデザイン性を活かした5種類の欧文フォントの提供を開始しました。

・DFJoyfulPen(ハンジペン)

・DFNotePen(ハンノテート)

・DFTechnoGrid(綜藝体)

・DFGirlyPen(まるもじ体)

・DFTimelessSerif(玉刻華宋)

文字セットはUnicode準拠による235文字に対応しています。

ダイナフォント「JoyfulPen(ハンジペン)」

ダイナフォント「NotePen(ハンノテート)」

ダイナフォント「TechnoGrid(綜藝体)」

ダイナフォント「GirlyPen(まるもじ体)」

ダイナフォント「TimelessSerif(玉刻華宋)」

【8】宋朝体をデジタル表示用に磨き上げた“千磨百錬”の文字「玉刻華宋」

「玉刻華宋」は中華民国初期の宋朝体から実際に印刷された書体見本を参考に、デジタル表示用として丹念に磨き上げた書体です。

明朝体と楷書体のエレメントを兼ね備えた縦長の字形に力強く鋭い画線が特長で、かなには「津田三省堂」のタイトルとして使われている宋朝体のかな活字をベースに漢字の要素も取り入れました。

▼「玉刻華宋」特設サイト

https://www.dynacw.co.jp/product/jadefangsong/

ダイナフォント「玉刻華宋」

<提供概要>

提供開始日 : 2024年10月17日(木)より順次提供

対応OS :・macOS 10.14以降日本語版

・Windows 10/11 日本語版

※最新OSの対応状況は以下URLから確認してください

https://www.dynacw.co.jp/support/support_os11.aspx

インストール方法: 提供開始日以降に、現行のオンラインインストーラを

起動すると更新ウィンドウが表示されます。

インストーラの更新後、追加書体を利用できます。

■提供書体の仕様

【OpenType Standard N 新書体】

・DF金蝶体B StdN W2

・DF京劇体A StdN W3/W5/W7

・DFPOPミックスA StdN W3/W4/W5

【OpenType Standard N/TrueType(Win版、Mac版)新書体】

・DF綜藝体S W5/W7/W9

【OpenType 多言語新書体】

・DF Qing Gothic KR12(青花ゴシック体 韓国語)W1/W2/W3/W4/W5/W6/W7

・DF King Serif THM10(金剛明朝体 タイ語モダンタイプ)W2/W3/W4/W5/W6/W7/W8/W9

・DFJoyfulPen(ハンジペン 欧文)Light/Regular/Medium/Bold

・DFNotePen(ハンノテート 欧文)Regular/Medium/Bold/Ultrabold

・DFTechnoGrid(綜藝体 欧文)Semibold/Extrabold/Black/Ultrablack

・DFGirlyPen(まるもじ体 欧文)Regular/Medium/Bold/Ultrabold/Extrablack

・DFTimelessSerif(玉刻華宋 欧文)Thin/Regular/Semibold/Extrabold/Black

【OpenType Pro-6N/Pro-6 追加書体】

・DF華康楷書体B Pro-6N/Pro-6 W5

・DF顔真卿体 Pro-6N/Pro-6 W7

・DF魏碑体 Pro-6N/Pro-6 W7

【TrueType(Win版、Mac版)追加書体】

・DFP玉刻華宋 W2/W4/W6

※こちらのTrueType追加書体は「DynaSmart T」を契約中の方にも追加されます。

