今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ラグジュアリーなくつろぎを演出してくれる、ディズニーデザイン「上質ジャカード生地を使ったクッション付きリクライニングローソファー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「上質ジャカード生地を使ったクッション付きリクライニングローソファー」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:49,900円(税込)

※別途、2,490円(税込)の大型商品送料がかかります。

サイズ:幅112、奥行68〜116、高さ18〜57(座面高さ18)cm

主材:【側地】ポリエステル、【芯材】スチールパイプ、【ソファー中身】ウレタンフォーム・チップウレタンフォーム・粉砕ウレタンチップ・ポリエステルわた、【クッション中身】ポリエステルわた

14段階リクライニング式(フラット時含む)

付属品:クッション2個

製品重量:12kg

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ジャカード織にさりげないミッキーモチーフ柄がプリントされたローソファー。

ロー&コンパクトサイズで圧迫感なく置くことができます◎

高級感のある生地と、厚みのある座面が特徴!

© Disney

表面、裏面どちらもジャカード織生地で仕上げられ、エレガントな模様でラグジュアリーな雰囲気。

ネイビーがアクセントの上品なカラーを使用しているのもポイントです☆

© Disney

ベロア調生地とパイピングでリッチな印象に!

© Disney

背もたれは14段階のリクライニング仕様になっています。

テレビを見たり、お昼寝をする際など、シーンに合わせて背もたれを好きな位置に調整ができます。

© Disney

クッションは円柱デザイン。

2個セットなので、リラックス度がよりアップしそう◎

厚みのある座面でリッチな座り心地。

ホテルのようなラグジュアリーなくつろぎを演出してくれる、ディズニーデザイン「上質ジャカード生地を使ったクッション付きリクライニングローソファー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

