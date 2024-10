仮装でお得に！オリーブベイホテル「2024年10月31日限定宿泊料50％OFFプラン」

オリーブベイホテルは、2024年10月31日限定で宿泊料50%OFFプランを販売中。

通常価格が2名1室利用の場合、1泊2食付 50,000円(税サ込)となりますが、10月31日(木)は、仮装をすると、50%OFFの25,000円(税サ込)にてご宿泊が楽しめます。

広々とした部屋・テラス、バスルーム、そしてレストランやプールサイドでの写真映えは間違いなしです。

お料理にもハロウィンのお楽しみがたくさん隠されています。

ハロウィン気分を存分に味わいながらお得にご宿泊を利用できます。

予約方法は、お電話またはHPから直接の予約をお願いします。

電話番号:0959-34-5511

プレミアムスイートルーム

■プラン名:10月31日限定 50%OFF!ハロウィンスペシャル宿泊プラン

(1)Check IN 15:00/OUT 11:00

(2)ラグジュアリールーム(55平米)

(3)シャンパンブレックファスト (朝からシャンパンを楽しめます)

(4)ディナー:ハロウィンスペシャルグルメ

(5)条件:ハロウィン仮装とフロントで「Happy Halloween」とお声掛けください

※特典は当日のみ有効です。

※予約は、電話またはメールにてお願いします。

URL : https://www.olivebayhotel.co.jp/

公開期間 : 2024年10月30日(水)※満室になり次第終了となります

利用料金目安: 25,000円〜(税サ込)

運営・企画 : オリーブベイホテル

七夕作品に続き、西海市にある社会福祉法人 西海市手をつなぐ育成会 就労継続支援(B型)事業所「互隣の家(ごりんのいえ)」の入所者が制作しました。

制作期間:約2ヶ月間

制作:B型事業所の利用者様

