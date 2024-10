ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、いろいろな着こなしができてロングシーズン活躍する、ディズニーデザイン「Vネックジャンスカ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「Vネックジャンスカ」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:7,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:左右にミッキーモチーフポケット

後ろ:裾中央ベンツ(Mで約25cm)

<織物>ポリエステル65%、レーヨン30%、ポリウレタン5%(ツイル)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのVネックジャンスカ。

深めのVネックが大人っぽく、タイトめにすっきり着られるデザインになっています。

重ね着してもスッキリ!

インにタートルを重ねたり、いろいろな着こなしができ、多彩なシーンでロングシーズン活躍します。

© Disney

シンプルながらもミッキーモチーフのポケットがかわいい☆

左右それぞれにジャンスカと同色でミッキーモチーフ型のポケットがさりげなく施されています。

© Disney

さらに裾にはベンツスリット入り◎

ベンツスリットがあることでより大人っぽい雰囲気に!

それから、身生地は光沢感のあるストレッチ素材を使用しています。

合わせるインナーによってガーリーにも、スタイリッシュにもコーディネートできそう。

いろいろな着こなしができてロングシーズン活躍する、ディズニーデザイン「Vネックジャンスカ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

