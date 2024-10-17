Ãæ¹ñ¤Î¹ÝºàÍ¢ÆþÎÌ¡¢9·î¤ÏÁ°·îÈæ8.8¡óÁý
µ®½£¾ÊÏ»È×¿å»Ô¤ÎÅ´¹Ý¥á¡¼¥«¡¼¼ó¹Ý¿å¾ë¹ÝÅ´¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢ÍÏÀÜºî¶È¤ò¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡£¡ÊÏ»È×¿å¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/ûç¹ä¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î17Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î9·î¤Î¹ÝºàÍ¢ÆþÎÌ¤ÏÁ°·îÈæ4Ëü5Àé¥È¥ó¡Ê8.8¡ó¡ËÁý¤Î55Ëü4Àé¥È¥ó¡¢Ê¿¶ÑÍ¢Æþ²Á³Ê¤Ï1¥È¥óÅö¤¿¤ê64.8¥É¥ë¡Ê3.7¡ó¡¢1¥É¥ë¡áÌó149±ß¡ËÄã²¼¤Î1674.9¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1¡Á9·î¤ÎÎß·×Í¢ÆþÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ51Ëü4Àé¥È¥ó¡Ê9.0¡ó¡Ë¸º¤Î518Ëü5Àé¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ÝÅ´¹©¶È¶¨²ñ¤¬16Æü¡¢ÀÇ´Ø¤ÎÅý·×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡9·î¤ÎÅ´¹ÛÀÐÍ¢ÆþÎÌ¤Ï274Ëü2Àé¥È¥ó¡Ê2.7¡ó¡ËÁý¤Î1²¯413Ëü2Àé¥È¥ó¡¢Ê¿¶ÑÍ¢Æþ²Á³Ê¤Ï1¥È¥óÅö¤¿¤ê7.1¥É¥ë¡Ê6.9¡ó¡ËÄã²¼¤Î95.5¥É¥ë¡£1¡Á9·î¤ÎÎß·×Í¢ÆþÎÌ¤Ï4296Ëü9Àé¥È¥ó¡Ê4.9¡ó¡ËÁý¤Î9²¯1886Ëü6Àé¥È¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¤Î¹ÝºàÍ¢½ÐÎÌ¤Ï65Ëü8Àé¥È¥ó¡Ê6.9¡ó¡ËÁý¤Î1015Ëü3Àé¥È¥ó¡¢Ê¿¶ÑÍ¢½Ð²Á³Ê¤Ï1¥È¥óÅö¤¿¤ê35.9¥É¥ë¡Ê4.8¡ó¡ËÄã²¼¤Î719.6¥É¥ë¡£1¡Á9·î¤ÎÎß·×Í¢½ÐÎÌ¤Ï1410Ëü6Àé¥È¥ó¡Ê21.2¡ó¡ËÁý¤Î8071Ëü1Àé¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£