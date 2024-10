秋の行楽シーズンにも役立つ最新ポータブル電源！BLUETTI「BLUETTI AC50B」

BLUETTIは、2024年10月17日(木)〜10月20日(日)に最新のポータブル電源をお手軽価格で購入できるなど、Amazonプライム感謝祭開催にあわせ、特別セールを実施します。

先行セールとなる17日(木)には初日限定割引として、さらにお得な特典も用意。

BLUETTI「BLUETTI AC50B」

ポータブル電源とソーラーソリューションのパイオニアであるBLUETTIは、とびっきりの感謝の気持ちを込めて、2024年10月17日(木)〜10月20日(日)に最新のポータブル電源をお手軽価格で購入できるなど、Amazonプライム感謝祭開催にあわせ、特別セールを実施。

先行セールとなる17日(木)には初日限定割引として、さらにお得な特典も用意しています。

▼小型軽量でどこでも気軽に持ち出せるポータブル電源 BLUETTI AC50B

BLUETTI AC50B

BLUETTI AC50Bはわずか6.7kgの軽量&コンパクトで使い勝手の良いポータブル電源です。

出力700W、電力リフトモードにより1000Wまで対応。

電気ケトルや電気毛布など電熱線などの家電への給電も可能で、アウトドアや防災にも役立ちます。

<初日限定>

10月キャンペーン価格39,800円からさらに3%オフの38,606円(税込)で購入できます。

※クーポンコード「BLUETTIAC50B」が必要です。

▼機動性バツグンのポータブル電源とソーラーパネルのセット BLUETTI AC70+PV120D

BLUETTI AC70+PV120D

コンパクトながら高性能なBLUETTI AC70は機動性抜群。

安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウム電池を採用し、容量768Wh、出力1000W、電力リフトモードで2000Wまで対応します。

高速充電でわずか45分で80%充電可能。

ソーラーパネルPV120Dは晴天時にAC70を6.4〜12.8時間で充電できるので、キャンプ、車中泊や災害による停電時にも大いに役立ちます。

<初日限定>

10月キャンペーン価格69,800円からさらに8%オフの64,216円(税込)で購入できます。

※クーポンコード「BLUETTISALE」が必要です。

<Amazonプライム感謝祭限定>

10月キャンペーン価格69,800円からさらに5%オフの66,310円(税込)で購入できます。

※クーポンコード「BLUETTIPBDD」が必要です。

▼コスパ抜群、大人気ポータブル電源とソーラーパネルのセット BLUETTI AC180+PV200D

BLUETTI AC180+PV200D

災害対策から長期の車中泊まで、幅広く利用できる高機能ポータブル電源とソーラーパネルのセットです。

大人気のポータブル電源AC180は、大容量1152Whながら、最新の急速充電技術により80%まで45分で充電できます。

多様な出力ポートを持ち、一般的な家電製品の大半で利用可能です。

ソーラーパネルPV200Dは、晴天時にAC180をわずか4.6-9.2時間で80%までに充電できます。

ファミリーキャンプ、家庭の災害対策に最適なセットです。

<初日限定>

10月キャンペーン価格109,800円からさらに8%オフの101,016円(税込)で購入できます。

※クーポンコード「BLUETTISALE」が必要です。

<Amazonプライム感謝祭限定>

10月キャンペーン価格109,800円からさらに5%オフの104,310円(税込)で購入できます。

※クーポンコード「BLUETTIPBDD」が必要です。

▼本格派、大容量ポータブル電源と高出力ソーラーパネルのセット BLUETTI AC200L+PV350D

BLUETTI AC200L+PV350D

最新技術を搭載したBLUETTI AC200Lは、大容量で高出力の本格派ポータブル電源です。

エアコン、暖房器具、コーヒーメーカーなどほとんどの電気製品で利用できます。

高出力ソーラーパネルPV350Dとの組み合わせにより、長期のキャンプや車中泊、ご家庭の災害対策、企業のBCP対策など幅広い場面で活躍します。

<初日限定>

10月キャンペーン価格189,800円からさらに8%オフの174,616円(税込)で購入できます。

※クーポンコード「BLUETTISALE」が必要です。

<Amazonプライム感謝祭限定>

10月キャンペーン価格189,800円からさらに5%オフの180,310円(税込)で購入できます。

※クーポンコード「BLUETTIPBDD」が必要です。

▼クラス最大級の高出力を実現するバックアップ電源と拡張バッテリーのセットで長期停電にも安心 BLUETTI AC300+B300K

BLUETTI AC300+B300K

バックアップ電源 BLUETTI AC300&拡張バッテリーB300Kセットは、モジュール式の電源システムです。

AC300は出力3000W(サージ6000W)、AC入力3000Wの余裕です。

B300Kは容量2764.8Whあり、必要に応じて増設することが可能で、1台のAC300に最大4台のB300Kを接続できます。

オフグリッド電源、大型RV車の予備電源、イベント用電源、公的機関や企業のBCP対策、お子様やお年寄りのいる家庭の災害対策など、広く活用できます。

<Amazonプライム感謝祭限定>

ソーラーパネルMP200/SP350Lを同時に購入すると、追加されたソーラーパネルは10月キャンペーン価格からさらに50%オフ。

▼機能が充実したオールマイティ大容量ポータブル電源 BLUETTI AC200L

BLUETTI AC200L

最新技術を搭載したBLUETTI AC200Lは、大容量で高出力の本格派ポータブル電源です。

エアコン、暖房器具、コーヒーメーカーなどほとんどの電気製品で利用できます。

キャンプ、車中泊や災害による停電時にも大いに役立ちます。

オプションの拡張バッテリーB300Kを増設することで、容量を最大7577.6Whまで拡張できます。

<Amazonプライム感謝祭限定>

拡張バッテリーB300Kを同時に購入すると、追加のB300Kは10月キャンペーン価格からさらに20%オフ。

▼高機能・大容量ポータブル電源の定番 BLUETTI AC200MAX

BLUETTI AC200MAX

2048Wh大容量、2200W高出力をもつ高性能ポータブル電源BLUETTI AC200MAXは、安全性の高いリン酸鉄リチウムバッテリーを採用し、充放電サイクル3500回後も残存量は80%以上を維持します。

災害対策、キャンプ、車中泊などに役立ちます。

最大2台の拡張バッテリーB300Kを接続すれば、容量が7577.6Whまで拡張可能で、一世帯一日あたりの消費電力を十分補える容量です。

<Amazonプライム感謝祭限定>

拡張バッテリーB300Kを同時に購入すると、追加のB300Kは10月キャンペーン価格からさらに20%オフ。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 秋の行楽シーズンにも役立つ最新ポータブル電源!BLUETTI「BLUETTI AC50B」 appeared first on Dtimes.