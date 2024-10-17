Ç½ÅÐŽ¥²¾Àß½»Âð¿»¿åŽ¤¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎŽ¢ÁÛÄê³°Ž£
¹ë±«¤ÎºÝ¤Ï½»ÂðÃÏÆâ¤ÎÆ»Ï©¤ò¿å¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ê9·î26Æü¡¢ÎØÅç»ÔÆâ¤ÇÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
º£Ç¯¤Î¸µÆü¡¢ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡Ê°Ê²¼¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡×¡Ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÀÐÀî¸©¡¦Ç½ÅÐÈ¾ÅçËÌÉô¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯9·îÇ½ÅÐÈ¾Åç¹ë±«¤Ë¤è¤êºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£Á°µ»ö¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Éü¶½¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤òÀÞ¤ë¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿É®¼Ô¤¬¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎÍ¸úÀ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ°¤Îµ»ö¡Û¡§Ž¢ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«Ž£Ç½ÅÐÈ¾Åç¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Î¿¼¹ï¤µ
²¾Àß½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ë¿»¿åÈï³²¤Î¸¶°ø¤Ï¡©
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î²È²°¤¬ÅÝ²õ¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç²¾Àß½»Âð¤ò·úÀß¡¢Æþµï¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬ÀÐÀî¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¹ë±«¤ÇÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¡¦¼î½§»Ô¤Ë¤¢¤ë6¥«½ê¤Î²¾Àß½»ÂðÃÄÃÏ¤¬¾²¾å¿»¿å¤ÎÈï³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÎØÅç»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿4¥«½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É®¼Ô¤Ï³ÆÃÏ¤ÎÈï³²¾õ¶·¤È¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤È¤Î´ØÏ¢À¤ÎÄ´ºº¡¦¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
²¼¿Þ¤Ï²¾Àß½»Âð¤Î°ÌÃÖ¤ò¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤À¡£ÀÖ»ú¤Ç¼¨¤·¤¿²¾Àß½»Âð¤¬¡¢¾²¾å¿»¿å¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿²¾Àß½»ÂðÃÄÃÏÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¡ÖÂç·¿Å¹ÊÞ¤Î¶áÎÙ¤Ë¤¢¤ë²¾Àß½»Âð¡×¤È¤·¤Æ¤è¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÂðÅÄÄ®Âè2¡×¤È¤¤¤¦²¾Àß½»Âð¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤°À¾Â¦¤Ë¡ÖÂðÅÄÄ®Âè3¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¾²¾å30cm¶á¤¯¤Î¿»¿å¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¿»¿åÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿²¾Àß½»Âð¤È¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡¢¿»¿å·ÐÏ©¤Î´Ø·¸¡§½Å¤Í¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡Ê¹¿¿å¡¦ÅÚº½ºÒ³²¥Þ¥Ã¥×¤òÉ½¼¨¡Ë¤Ë²ÃÉ®¡Ê²èÁü¡§É®¼ÔºîÀ®¡Ë
Æ±¤¸ÃÏ°è¤ÎÆîÂ¦¤Ë¡¢¡Ö»³´ßÄ®Âè2¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¾²¾å¥®¥ê¥®¥ê¡×¤Î¿»¿å¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¶áÊÕ¤ò¡Ö¹¿¿å¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ë²Ï¸¶ÅÄÀî¤«¤é¤Î¿»¿å¤òÁÛÄê¤·¤Æ¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Î¹ë±«¤Ç¡¢ºÇ¤â»³Â¦¤Ë¤¢¤ë¡Ö»³´ßÄ®Âè2¡×¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿¿å¤Ï¡¢ÆîÀ¾Â¦¤Î»³¤òÎ®¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê²ÏÀî¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÀî¤Ë¤Ï°Åµô¡Ê¤¢¤ó¤¤ç¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£°Åµô¤È¤Ï¡¢ÃÏ²¼¤ËËäÀß¤·¤¿¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¿åÏ©¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤Î¹ë±«¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°Åµô¤¬ÅÚº½¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¿å¤¬³°¤Ø¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡¦¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤«¡©¡×¸¡¾Ú¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤É
ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¯¤È¡ÖËèÇ¯½ÕÀè¤Ë¶È¼Ô¤òÆþ¤ì¤ÆÅÚº½¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÅÚº½¤òÞ´¡Ê¤µ¤é¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÂ¿ÎÌ¤ÎÅÚº½Î®½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤Ê²ÏÀî¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤¿¿å¤¬Æ»Ï©¤òÎ®¤ì¡¢²¾Àß½»Âð¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬ÈÅÍôÈï³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ð²°Ä®¡×¤Ç¤âÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Î¤ªÏÃ¤«¤é¡Ö¾²¾å¥®¥ê¥®¥ê¡×¤Î¿»¿å¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÉÕ¶á¤Ï¡¢¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¿»¿å¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤Î¹ë±«»þ¤Ï¡¢Ê¿Ìî¤òÎ®¤ì¤ëË±»êÀî¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»³¤Î¤Û¤¦¤ÎÀî¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»¤¬40Ñ¤Û¤É¿»¿å¤·¡¢Æ»Ï©¤¬Àî¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¾®²ÏÀî¡Ê¼Ì¿¿±¦Â¦¡Ë¤ËÎ®ÌÚ¤Ê¤É¤¬ÂÚÎ±¡¢Àî±è¤¤¤ÎÆ»Ï©¡Ê¼Ì¿¿Ãæ±û¡Ë¤¬Âç¤¤¯¿»¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§ÎØÅç»Ô¤Ç9·î25Æü¤ËÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
»³Â¦¤ÎÀî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¾®¤µ¤Ê¶¶¤ËÎ®ÌÚ¤Ê¤É¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡¢Àî±è¤¤¤Ë¤¢¤ëÆ»Ï©¤¬Âç¤¤¯¿»¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Àî¤¬ÈÅÍô¤·¡¢Æ»Ï©¤òÂç¤¤¯¿»¿©¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿Àî¤«¤é¤Î¿å¤¬¡¢¶áÎÙ¤Î²¾Àß½»ÂðÂ¦¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ä
ÎØÅç»Ô³¹ÃÏ4¥«½ê¤Î¾²¾å¿»¿å¤¬¤¢¤Ã¤¿²¾Àß½»Âð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×·ÇºÜ¾õ¶·¤È¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿»ö¾Ý¤ò¤Þ¤È¤á¡¢»ä¤Î¸«²ò¤«¤é²¼¿Þ¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£
ÂðÅÄÄ®Âè2¡¢Âè3¡¢»³´ßÄ®Âè2¤Ï¹¿¿å¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç3.0¡Á5.0m¤Î¿»¿åÁÛÄê¶è°è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö²Ï¸¶ÅÄÀî¤Î¹¿¿å¡×¤Ë¤è¤ëÁÛÄê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¸½¾Ý¤Ï¡¢¼ç¤Ë²Ï¸¶ÅÄÀî¤äË±»êÀî¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¾Àß½»Âð¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÀî¤«¤éÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤¢¤ë»³Â¦¤Î¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
°ð²°Ä®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÏÀî¤Î¹¿¿å¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎÈÏ°Ï³°¡¢¤´¤¯°ìÉô¤¬ÅÚº½ºÒ³²¤Î·Ù²ü¶è°è¡ÊµÞ·¹¼ÐÃÏ¤ÎÊø²õ¡Ë¤ËÁêÅö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾®²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤À¤Ã¤¿¡£
ÎØÅç»ÔÃæ¿´Éô¾²¾å¿»¿å¤¬¤¢¤Ã¤¿²¾Àß½»Âð¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×µºÜ¤ÈÉ¾²Á¡Ê²èÁü¡§É®¼ÔºîÀ®¡Ë
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎØÅç»Ô³¹ÃÏ¤Ç¾²¾å¿»¿å¤¬¤¢¤Ã¤¿²¾Àß½»Âð¤Î4¥«½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎºîÀ®ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÏÀî¤¬ÈÅÍô¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¡ß¡ÊÉÔÅªÃæ¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ï¡Ö¹âÂæ¤ÎÂæÃÏ¤Ë¤¢¤ëÊ¿Ã³ÃÏ¡×
ÎØÅç»Ô³¹¤Î¿»¿åÈï³²¤Ç¤ß¤é¤ì¤¿»öÎã¤«¤é¡¢º£¸å¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤òËÉ¤°ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤½¤â¤½¤âÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿ÎØÅç»Ô¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âµÞ½Ô¤Ê»³¤¬¤Á¤ÇÄãÃÏ¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¡£ÄãÃÏ¤Ï¿å³²¡¢»³Â¦¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»³Â¦¤ÇÅÚº½ÊøÍî¤äÂÏÀÑ¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹ë±«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄãÃÏÂ¦¤ÇÈÅÍô¤äÅÚº½Î®½Ð¤ÎÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÎØÅç»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ®¼Ô¤¬Ä´ºº¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿ÈÏ°Ï¤Ç¤Ï¡¢¹¿¿å¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÇÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿Ìî¤òÎ®¤ì¤ë²Ï¸¶ÅÄÀî¤ÎÈÅÍô¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¡¢ÎØÅç»ÔÌò½ê¼þÊÕ¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢½»Âð¤ÎÎ®½Ð¤ä³ÆÃÏ²¾Àß½»Âð¤Î¿»¿åÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾®²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÃí°Õ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²þ¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿å³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹¿¿å¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãæ¾®²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤äÆâ¿åÈÅÍô¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
²ÏÀî±è¤¤¤ÎÄãÃÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÂæ¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤â¼þ°Ï¤è¤êÄã¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¿»¿å¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤·¤Æ¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊÀî¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤Ë¶¹¤¤Ã«¤ÎÉôÊ¬¤äÂç¤¤ÊÀî¤Î¹çÎ®ÅÀÉÕ¶á¤Ï¡¢¾²¾å¿»¿å°Ê¾å¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÅÚº½ºÒ³²¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤âÆ±ÍÍ¤À¡£¼þ°Ï¤Ë¤¬¤±¤ä¼ÐÌÌ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°è¡ÊµÞ·¹¼ÐÃÏ¤ÎÊø²õ¡Ë¡×¤Î»ØÄê´ð½à¤È¤Ê¤ë¡Ö·¹¼ÐÅÙ¤¬30ÅÙ°Ê¾å¤Ç¹â¤µ¤¬5m°Ê¾å¤Î¶è°è¡×¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤ä¹â¤µ¤Ç¤â¡¢Êø¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»³Â¦¤ÎÃÏÈ×¡ÊÀ¹ÅÚÃÏÈ×¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë¤¬Âç¤¤¯ÊøÍî¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¹ë±«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÚº½Î®½Ð¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç·Ù²ü¤·¤¿¤¤¡£
½¾Íè¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¡¢µÞ·¹¼ÐÃÏÊø²õ¤äÅÚÀÐÎ®¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢º£¸åÆ±ÍÍ¤Î¥±¡¼¥¹¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¡¢ÂÐºö¤ÈÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢°ìÈÌÅª¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥»¥ª¥ê¡¼¤«¤é¤¤¤¨¤ÐÀî±è¤¤¤ÎÄãÃÏ¤ä·¹¼Ð¤¬Âç¤¤¤»³ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹âÂæ¤ÎÂæÃÏ¤Ë¤¢¤ëÊ¿Ã³ÃÏ¤À¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÆâÀ¾Éô¤ÎÉðÂ¢ÌîÂæÃÏ¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÂçµÜÂæÃÏ¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î²¼ÁíÂæÃÏ¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎØÅç»Ô¤Ç¤Ï¤³¤Î¾ò·ï¤Î¾ì½ê¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡£»ÔÆâ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Î¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â»³Â¦¤«¤é¤Î²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
ÎØÅç»ÔÆâ¤ÎÂæÃÏ°è¤Ï¡¢²¼¿Þ¤Ç¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾ì½ê¤¬ÂæÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂæÃÏ¤Ç¡¢¤«¤ÄÊ¿Ã³ÃÏ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÎÐ¿§¤ÎÀþ¤Ç°Ï¤Ã¤¿»ÔÌò½êÆîÊý¡¢µìÎØÅçÃæ¡Ê¾åÌîÂæÃæ¡ËÉÕ¶á¤ÎÂæÃÏ¤À¤í¤¦¤«¡£
ÎØÅç»Ô³¹¤ÇºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤«¡¢¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ê²èÁü¡§É®¼ÔºîÀ®¡Ë
¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤â²¾Àß½»Âð¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢³°´Ñ¤ò¤ß¤¿¤È¤³¤íÈÅÍô¤äÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½ºßÂç¤¤ÊÆ»Ï©¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤¼¤Òµ®½Å¤Ê¡ÖºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤ÃÏ°è¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
¤³¤ÎÂæÃÏ¤ÎÆîÂ¦¡¢¤µ¤é¤Ë»³Â¦¤Ë¤¢¤ëµ¤¾¡Ê¿Ä®¤â·¹¼Ð¤¬¤¢¤ë¼ÐÌÌ¤ÎÂ¤À®ÃÏ¤Ç¡¢À¹ÅÚÃÏ¤Ç¤ÏÀÚÀ¹Â¤À®¤Ë¤è¤ëÃÏ¿ÌÈï³²¤ÏÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»³¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤ò½ü¤±¤ÐÅÚº½ºÒ³²¡¢¿å³²¤ÎÈï³²¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Î¡ÖÁÛÄê³°¡×¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤ÏÇ½ÅÐÈ¾Åç¤À¤±¤Ë¸Â¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤Î¸å¡¢¤½¤ÎÉüµì¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¿å³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤É¤³¤Ç¤âµ¯¤¤¦¤ë¡£
¼óÅÔ·÷¤Ç¤â¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤ÇÄéËÉ¤Ê¤É¤¬¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¤¢¤È¤Ë¹ë±«¤Ë¤è¤êÀî¤Î¿å°Ì¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÄéËÉ¤¬·è²õÅù¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì¤Î¤ß¡¦¹ë±«¤Î¤ß¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
¸½¾õ¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ÎØÅç»Ô¤ÎÎã¤À¤±¤Ç¤ß¤Æ¤â¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡ÖÁÛÄê³°¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¸Ä¡¹¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î¾õ¶·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿È÷¤¨¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤«¤é¡¢Ì¿¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼¡¤ËºÒ³²¸å¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤ÊÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡¦¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤«¡©¡×¸¡¾Ú¤·¤¿·ë²Ì¤Ê¤É
¡ÚÁ°¤Îµ»ö¡Û¡§Ž¢ÃÏ¿Ì¤È¹ë±«Ž£Ç½ÅÐÈ¾Åç¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Î¿¼¹ï¤µ
¡Ê²£»³ Ë§½Õ ¡§ ¤À¤¤¤ÁºÒ³²¥ê¥¹¥¯¸¦µæ½ê ½êÄ¹¡¦ÃÏÈ×ºÒ³²¥É¥¯¥¿¡¼¡Ë