自らが動画クリエイターになる体験が出来る！Whoyaho Corp.『フルーツ飴の達人』

Whoyaho Corp.は、自社がサービス展開中のカジュアルASMRゲーム『フルーツ飴の達人』がハロウィンアップデートの後、App Store人気無料ゲームランキングにおいて1位を獲得しました。

■『フルーツ飴の達人』ゲーム概要

◇タイトル名 : フルーツ飴の達人

◇ジャンル : スマートフォン用カジュアル料理シミュレーション

◇ゲームプラットフォーム: App Store、Google Play

◇App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id6466620626

◇Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whoyaho.tanghulu

■『フルーツ飴の達人』とは

2023年9月に韓国で初めてサービスを開始した『フルーツ飴の達人』は、最近日本や韓国で流行っているデザート、“フルーツ飴”をテーマにしています。

プレイヤーが様々な果物で自分だけのフルーツ飴を作り、フルーツ飴を「モッパン」をしながら、自らが動画クリエイターになる体験が出来る新感覚ASMRゲームです。

特に、短いプレイタイムと縦型の画面比率という特徴はTikTokやショート動画のプラットフォームと親和性が高く、ユーザーが自分だけのフルーツ飴を作って多様なコンテンツを製作・共有することもできます。

■『フルーツ飴の達人』App Storeで1位の成果

カジュアルASMRゲーム『フルーツ飴の達人』は、2024年のハロウィンに備えてアップデートを実装し、App Store人気無料ランキング1位(10月13日現在)を達成しました。

此度のアップデートでお化け屋敷でちょっぴり怖い食べ物を食べて、独特なハロウィンコスチューム報酬を獲得することが出来ます。

『フルーツ飴の達人』は、フルーツ飴の制作だけではなく、コンビニや出前など様々なコンセプトの「モッパン」コンテンツも楽しめるゲームです。

また、α(アルファ)世代の最新トレンドを常に把握し、着実にアップデートを実装し続けた結果、リリース1年で累積ダウンロード5千万を達成するなどグローバル的に人気を集めています。

特に、かわいいグラフィックで日本の10代〜20代女性の間でも高い人気を誇っています。

