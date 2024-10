「メイプルストーリー」などで知られるゲームパブリッシャーの「ネクソン」は、インターネット上での著作権侵害に対処するためにアメリカのデジタルミレニアム著作権法(DMCA)を利用しています。ネクソンはコミュニケーションアプリのDiscordに対し、海賊版コンテンツを配布した疑いのある人物の情報開示を求めるDMCA召喚状を請求していたのですが、Discordがこれを拒否したことが明らかになっています。

Discord Disputes DMCA Subpoena, Rejects Role as 'Anti-Piracy' Partner * TorrentFreakhttps://torrentfreak.com/discord-disputes-dmca-subpoena-demands-rejects-anti-piracy-partner-role-241015/Discord fights DMCA subpoena it says would violate the First Amendment - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/16/24271854/discord-nexon-dmca-subpoena-copyright-piracyアメリカの法律において、権利保有者は訴訟を直接起こさなくても著作権侵害の疑いのある人物を特定するために、DMCA召喚状を請求することができます。通常、DMCA召喚状は裁判所の書記官によって署名され、司法の監督を必要としません。そのため、権利保有者は第三者のサービスプロバイダーを通じ、著作権侵害の疑いのある匿名の人物の個人情報を入手することが可能です。海外企業もDMCA召喚状を利用しており、ネクソンはこれを使ってメイプルストーリーやサドンアタックなどの海賊版コンテンツをDiscordで共有している人物を特定することに成功しています。ネクソンは2023年10月にもDiscordに対してDMCA召喚状を請求しており、当初、Discordは「範囲が広すぎて(Discord側の)負担が過度に大きい」として情報開示に難色を示していたものの、両社の協議により最終的にDiscordはユーザーの個人情報開示に合意していました。ところが、ネクソンが2024年5月に請求したDMCA召喚状について、Discordが強い反対の意思を示したことが報じられています。ネクソンが2024年5月に請求したDMCA召喚状が以下。メイプルストーリーの著作権を侵害する24人のユーザーの個人情報を開示するようにDiscordに求める内容です。しかし、2024年7月に入ってDiscordはネクソンに対して書簡を送り、今回の請求は不適切なものであり、協力するつもりはないと伝えました。Discord側の弁護士は、ネクソンに対して「現在、貴社はさらに多くのユーザーIDについての追加情報を要求していますが、貴社は過去に主張したものと同じ著作権を侵害していると主張しています。これはすでに締結され、履行された契約を再交渉しようとしているということです。貴社の行為は不適切です」と説明しています。書簡には他にもさまざまな反対理由が列挙されており、Discordは「ネクソンによる海賊版の取り締まり」を支援するために多大なリソースを投資する予定はないと、自社の立場を明確に示しました。「Discordは法律上の義務を履行することに尽力していますが、著作権主張のパートナーとして行動することはその義務に含まれません。貴社は不適切でDiscordにとって過度に負担の大きな要求を続けています」「存在しない法的問題で訴訟を起こすという即時の脅迫もそのひとつです」と述べ、ネクソンによるDMCA召喚状が不当なものであると主張しました。DiscordはDMCA召喚状の取り消しを求める申し立てを行う用意があるとしており、ネクソンに対して今後同じような「欠陥のあるDMCA召喚状」を請求しないよう求めています。加えて、Discordは「匿名のままでいるというユーザーの決定を侵害する要請に反対します。匿名のままでいるという決定は、合衆国憲法修正第1条で保護されている言論の自由の一側面です。要請は匿名の発言者の正体を暴くことを不当に求めるものであり、結果的に合衆国憲法修正第1条で保護されている情報の開示を強制するものです」と説明しています。ネクソンはDiscordの求めに反して2024年10月の第2週にテキサス州連邦裁判所に対し、DMCA召喚状の強制執行を求める申し立てを提出。ネクソンは申し立ての中で、「Discordが情報開示に協力しなかったため、ネクソンは著作権を侵害するコンテンツへのアクセスを提供したユーザーに対する潜在的な請求を裏付ける、関連性のある非特権情報を入手することができなくなりました」と説明しています。以下はメイプルストーリーの著作権を侵害するコンテンツを配布したユーザーが活動したDiscordサーバーのIDやユーザーIDをまとめたもの。なお、記事作成時点ではテキサス州連邦裁判所はこの件について判決を下していません。ニュースメディアのTorrentFreakはこの法廷闘争について、「2つの企業に影響を及ぼす単なる孤立した問題ではなく、将来行われる同様のDMCA召喚状に関する取り組みに直接影響をおよぼす可能性がある訴訟です」と指摘しました。