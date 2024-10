地球温暖化に対応！佐久スキーガーデン パラダ「最新鋭人工降雪機導入に向けた大規模改修工事」

佐久スキーガーデン パラダは、昨今の地球温暖化に対応すべく、最新鋭人工降雪機導入に向けた大規模改修工事を行います。

佐久スキーガーデン パラダは、昨今の地球温暖化に対応すべく、最新鋭人工降雪機導入に向けた大規模改修工事を行う。

全国各地で毎年のように最高気温の更新、ゲリラ豪雨など自然災害が多く、ウインタースポーツが盛んな長野県でも暖冬により小雪の年が続き、安定したスキー場運営が難しくなってきました。

そこで佐久スキーガーデン パラダは今期大規模の設備投資を予定しており、長野県佐久市の降雪機メーカー【樫山スノーテック】製の新型人工降雪機を導入し全75台体制となります。

また、限られた降雪時間で、より効率のよい雪作りができるようコンピューター自動制御、クレーン型降雪機架台などの最新技術を採用。

年々変わる風向きや地形を考慮して、埋設配管と給水位置を作り直し、今後も安定した良質なゲレンデを来場者へ提供できる環境を整えます。

それに伴い、着工前に安全を祈願して安全祈願祭を下記日程で行います。

【安全祈願祭 開催概要】

・施設名称 :佐久スキーガーデン 北パラダ

・所在地 :長野県佐久市上平尾2066-1

・地鎮祭日時:2024年10月29日(火) 14:00〜

・アクセス :東京方面 練馬I.C→佐久平スマートI.C 1時間34分

北関東方面 佐野スマートI.C→佐久平スマートI.C 1時間20分

横浜方面 海老名SA→佐久平スマートI.C 2時間8分

・主催 :株式会社平尾山観光 代表取締役 鷲尾 晋

