ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開するセガプライズ。

今回は2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「名探偵コナン メモリアルカット〜ゆるこれ〜 ぬいぐるみVol.3」を紹介します!

セガプライズ「名探偵コナン メモリアルカット〜ゆるこれ〜 ぬいぐるみVol.3」

登場時期:2024年10月11日より順次

サイズ:全長約13×9×16cm

種類:全2種(灰原哀、安室透)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

思い出のシーンを集めた、セガプライズの“メモリアルカット〜ゆるこれ〜”に、『名探偵コナン』のぬいぐるみ第3弾が登場。

印象深い思い出のシーンで登場したときの服装が、かわいらしいぬいぐるみで再現されています☆

「安室透」のぬいぐるみは、エプロンを着けた喫茶ポアロの店員姿。

笑みを浮かべながらウインクする姿に心惹かれるデザインです!

「灰原哀」はピンクのワンピース姿。

にっこり笑顔の「灰原哀」を、座ったポーズで飾れます。

2人の髪型や服装も細かく再現されているのもポイントです☆

思い出のシーンを集めた”メモリアルカット〜ゆるこれ〜”デザインを使用した、『名探偵コナン』のぬいぐるみ第3弾。

セガプライズの「名探偵コナン メモリアルカット〜ゆるこれ〜 ぬいぐるみVol.3」は、2024年10月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

