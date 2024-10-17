■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ　　　　 東証グロース
(3765) ガンホー　　　 東証プライム
(3760) ケイブ　　　　 東証スタンダード
(4386) ＳＩＧＧ　　　 東証スタンダード
(6814) 古野電　　　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7453) 良品計画　　　 東証プライム
(2156) セーラー広告　 東証スタンダード
(205A) ロゴスＨＤ　　 東証グロース
(6535) アイモバイル　 東証プライム
(5285) ヤマックス　　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS