＜個人投資家の予想＞ 10月17日 12時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ 東証グロース
(3765) ガンホー 東証プライム
(3760) ケイブ 東証スタンダード
(4386) ＳＩＧＧ 東証スタンダード
(6814) 古野電 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7453) 良品計画 東証プライム
(2156) セーラー広告 東証スタンダード
(205A) ロゴスＨＤ 東証グロース
(6535) アイモバイル 東証プライム
(5285) ヤマックス 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ 東証グロース
(3765) ガンホー 東証プライム
(3760) ケイブ 東証スタンダード
(4386) ＳＩＧＧ 東証スタンダード
(6814) 古野電 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7453) 良品計画 東証プライム
(2156) セーラー広告 東証スタンダード
(205A) ロゴスＨＤ 東証グロース
(6535) アイモバイル 東証プライム
(5285) ヤマックス 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS