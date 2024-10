調香体験が目玉！伊勢丹新宿店で「サロン ド パルファン 2024」がスタート。ホリデーアイテムも一足お先にget

2024年10月16日(水)に伊勢丹新宿店でスタートした、香りの祭典「サロン ド パルファン 2024」。「 MUCHA(ミュシャ) 」「Jo Malone London(ジョー マローン ロンドン)」など、人気ブランドから先行販売されている新作や、日本初出店ブランドが勢揃いしています。今回は、香水初心者のisutaエディターが、実際に行ってみて感じた見どころをご紹介。「自分に合う香水に出合ったことない」「好きな香りがわからない」と悩んでいる人こそ、リアルイベントならではの体験コンテンツで、自分好みの香りを見つけてみませんか?

伊勢丹新宿店で「サロン ド パルファン 2024」がスタート伊勢丹新宿店の本館6階 催物場を起点に開催されている「サロン ド パルファン 2024」。今年は「本能」というキーワードが掲げられ、本能を刺激する香りを見つけて欲しいという想いが込められていますよ。自分らしい香りと出合うための仕掛けづくりに注目です。会場には、独創的でアイコニックな香りを生み出す「WHAT WE DO IS SECRET(ワットウイドゥイズ シークレット)」、視覚芸術を魅惑的な香りに変換する香港発の「TOBBA PARFUMS(トバ パルファン)」など、日本初出店ブランドが盛りだくさん!人気ブランドも多数出店しているから、香水初心者の人でも楽しめますよ。貴重な香水がずらりと並ぶ見応えたっぷりの空間に、終始興奮しっぱなし…!たくさんの香りを試せば、長く愛用できる自分らしい香水が見つけられるかもしれません。1万円以下もある◎ ホリデーコレクションを一足早くゲット香水に、高価な印象を抱いている人も多いのでは?同イベントでは、1万円以下で買える旬のアイテムもラインナップしています。香水初心者の私は、手ごろな価格のものがあると「試してみようかな」なんて気持ちにもなれましたよ。例えば、「ミュシャ」のホリデーコレクション『月と星(The moon and the stars)』から登場した、『宵の明星』『月』『北極星』『明けの明星』の4つ香りのオードトワレは、税込3960円/10mL、税込9790円/35mLで購入可能◎4つの香りがセットになった「オードトワレミュージアムボックス 月と星」(税込8800/2.5mL×4本入り)もチェックしてくださいね。いずれも10月22日(火)に全国発売されるアイテムで、会場にて先行販売中です。ちょっぴり高いけれど、ホリデー気分を存分に味わいたい人は、「ジョー マローン ロンドン」のクリスマス限定コレクションも必見!オレンジ ビターが香る「オレンジ ビター ホーム キャンドル」(税込1万2210円/200g)や「アドベント カレンダー」(税込7万950円)などが展開されています。セルフオーダーメイドの香水作りにワクワク「サロン ド パルファン 2024」には、新たな香りと出合うための体験コンテンツもあります。「Liberta Perfume(リベルタパフューム)」のコーナーで開催中のワークショップ「ESPRESSO」では、自分好みの香りを組み合わせて、セルフオーダーメイドの香水が作れるんです。 初めての調香体験に、説明からワクワク…!調香ブースのフラスコを嗅いで、使用したいベースとトッピングを探します。ベースが決まったら、トッピングを1種類「Single Shot」(3501円〜)、もしくは、2種類「Double Shot」(4001円〜)から選びますよ。「この組み合わせで大丈夫かな」と心配になる人もいるかもしれませんが、試香紙で香りを試せるのでご安心を。調合を決めたらボトルに適量ずつ入れて、軽く混ぜたら完成!カフェでコーヒーを自分好みにカスタマイズするような手軽さで体験できるのがポイントです。直感で「これいい!」と思った香りを選んだからか、自然と自分の好きな香りになりましたよ。ボトルのカラーは、グリーンとオレンジの2色から選択可能◎同じブースでは、原宿の人気カフェ「Baggage Cafe Market」とのコラボメニューも堪能できます。ラインナップは、キンモクセイの香りを纏った「パフュームドコーヒー」(550円/HOT・ICE)、「パフュームドラテ」(660円/HOT・ICE)。いつものコーヒーとはちょっぴり違って、秋を感じさせる繊細な香りが楽しめました。AIによる香り選びで、ドンピシャの香水に出合えるかも続いては、自分好みの香りをAIが言語化してくれる体験ブース。画面に表示される指示に従って、3回好きな香りを選ぶと、曖昧で捉えにくい香りを言葉に変換してくれるんです。「夏っぽい」「清潔な」「冷静さのある」など、香り選びのキーワードになる言葉を示してくれますよ。さらにおすすめの香水まで教えてくれるから、ぜひ会場で試してみて。自分の好みにドンピシャな香水に出合えるかもしれませんよ。体験時間は約10分で、無料でできます。各ブランドのキャンペーンも豪華各ブランドのスペシャルなキャンペーンにも注目です。「ミュシャ」は、1万円以上のお買い物で先着50名様に「オリジナルポーチ 月と星」をプレゼント。「ワットウイドゥイズ シークレット」では、いずれか1点以上のお買い物をすると先着75人に、トートバッグ、サシェ、ミラーのいずれかが当たるくじ引きができます。他にも、キャンペーンを実施しているブランドが盛りだくさん。お買い物が楽しめるだけでなく、豪華ギフトも貰えるかもしれませんよ!「サロン ド パルファン 2024」は、伊勢丹新宿店の本館6階 催事場にて、10月21日(水)まで開催中です。伊勢丹新宿店のメンズ館1階 プロモーション・コスメティクスでも行われており、こちらは10月29日(火)まで。12月3日(火)まではオンラインでも楽しめますよ。気になる人はぜひ行ってみてくださいね。サロン ド パルファン 2024場所:伊勢丹新宿店 本館6階 催事場、メンズ館1階 プロモーション・コスメティクス会期:本館6階 催事場/10月16日(水)〜21日(月)メンズ館1階 プロモーション・コスメティクス/10月16日(水)〜29日(火)オンライン/10月16日(水)〜12月3日(火)※10月16日はエムアイカード会員限定入場時間:10:00〜20:00※最終日は18:00まで公式サイト:https://meeco.mistore.jp/