4人組ロックバンド・THE ORAL CIGARETTES(以下オーラル)が17日、公式サイトを更新。今月上旬に主催したライブイベント『PARASITE DEJAVU 2024』でクレーン事故が発生したことを受け、年内のライブ活動休止とアルバムの発売延期を発表した。公式サイトでは「今後のライブ活動についてのご報告、アルバム『AlterGeist0000』発売延期のご案内」と題して声明を発表。「現在、THE ORAL CIGARETTESメンバー・スタッフ一同はお怪我をされた方、そのご家族への謝罪と対応、また今後の安全対策やイベント運営における優先事項の見直しについて話し合いを重ねております」とした上で、「その中で私たちがどうあるべきか、今後の活動について熟慮し、話し合いを重ねた結果、年内のライブ活動を休止させていただきます。今回の重大な事故とその結果を受け止めた上でステージに上がるには、相応の時間をかけ、対応と様々なことの整理をする必要があると判断いたしました。ご理解いただけますと幸いです」と記した。

また12月4日に発売を予定していた新アルバム『AlterGeist0000』につきましても発売延期を発表。「延期後の新発売日や各キャンペーンの延期、また延期に伴うご予約のキャンセル対応や、その詳細については調整ができ次第、11月上旬ごろを目処にご案内させていただきます」と呼びかけ、「引き続き、お怪我された方の一日も早い回復を祈りながら、治療の経過を見守り、継続した対応をさせていただきます」と締めくくった。イベントは大阪・泉大津市で5、6日の2日間にわたって開催。2日目の6日にクレーンが転倒し、観客5人が負傷。その後、公演中止となった。同バントはあきらかにあきら(B&Cho)、山中拓也(Vo&G)、鈴木重伸(G)、中西雅哉(Dr)の4人組。2010年に結成。12年、『MASH A&Rオーディション』でグランプリを獲得。14年7月、「起死回生STORY」でメジャーデビューした。【出演キャンセルのイベント公演】10月19日(土)「LIVE AZUMA 2024」10月26日(土)「HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024」10月27日(日)「HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024 AFTER PARTY」*山中拓也出演10月31日(木)「SPARK!!SOUND!!SHOW!! “15th Anniversary Show〜Zepp Series〜”」11月02日(土)「SiM 20TH ANNiVERSARY『20YEARS』」11月03日(日)「MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24」11月30日(土)フレデリック「UMIMOYASU 2024 -MOVE OUT-」12月14日(土)「結びの夢番地2024」12月21日(土)「響都超特急2024 〜KYOTO ULTRA EXPRESS〜」12月22日(日)「MERRY ROCK PARADE 2024」12月27日(金)「RADIO CRAZY 2024」【開催延期】「THE ORAL CIGARETTES presents "WANDER ABOUT 放浪 TOUR 2024 東海 編"」11月15日(金)静岡 SOUND SHOWER ark11月17日(日)岐阜 Club-G11月19日(火)名古屋DIAMOND HALL11月21日(木)三重 M’AXA12月4日(水)「AlterGeist0000」リリース記念 フリーライブ12月8日(日)「AlterGeist0000」リリース記念 サイン会