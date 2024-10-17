「AirPods 4」が強い！ 今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/10/17
「BCNランキング」2024年10月7日〜13日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
5位 QuietComfort Earbuds Black
QuietComfort Earbuds Black（BOSE）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
8位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
5位 QuietComfort Earbuds Black
QuietComfort Earbuds Black（BOSE）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
8位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
9位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。